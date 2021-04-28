Муж Успенской прислал певице документы с требованием раздела имущества

Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин заключили брак еще в 1987 году. Однако, как известно, они уже давно не вместе. Бизнесмен перебрался в Америку, где и живет последние годы. Кстати, именно у него жила их общая дочь Татьяна после громкой ссоры с матерью. Недавно наследница вернулась в Россию. С родительницей она помирилась. Смотрите также: