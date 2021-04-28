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Муж Любови Успенской прислал певице документы с требованием раздела имущества

Teleprogramma.proиещё 2
19 часов назад
Муж певицы Любови Успенской предприниматель Александр Плаксин через своих представителей прислал супруге документы с требованием раздела имущества. Об этом сообщает источник из окружения «королевы русского шансона», который не стал называть своего имени.
Муж Успенской прислал певице документы с требованием раздела имущества
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей. Для Успенской новость о том, что супруг устроил дележку имущества стала настоящим шоком».
Близкий друг Любови Успенской По словам источника, Любовь Успенская уже обратилась к своим адвокатам. Отдавать супругу, с которым она давно не живет, миллионы она не хочет, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин заключили брак еще в 1987 году. Однако, как известно, они уже давно не вместе. Бизнесмен перебрался в Америку, где и живет последние годы. Кстати, именно у него жила их общая дочь Татьяна после громкой ссоры с матерью. Недавно наследница вернулась в Россию. С родительницей она помирилась. Смотрите также:
Звёзды,Александр Плаксин,Любовь Успенская,ИД "Собеседник",
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