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«Это все наглая ложь»: Волкова отреклась от романа с «актером дубляжа»

Veasy.ruиещё 1
2 часа назад
На днях многочисленные СМИ стали активно публиковать интервью актера-дубляжа Арутюнова. Интересным в этом стал рассказ об отношениях с коллегой Екатериной Волковой. Якобы по словам Карена они вместе с актрисой уже год. Также появились подробности их личной жизни, опять же якобы со слов актера-дубляжа.
«Это все наглая ложь»: Волкова отреклась от романа с «актером дубляжа»
Фото: Veasy.ruVeasy.ru
Ответное слово Волковой не заставило себя долго ждать. Екатерина у себя в сети опровергла слухи по поводу их отношений и назвала это наглой ложью. Актриса отметила, что с Арутюновым между ними просто дружеские отношения, периодически они сотрудничают, а заголовки «желтой прессы» она считает беспределом и клеветой: «Ещё и покойного мужа приплели, выдающегося писателя современности Эдуарда Лимонова».
Также она рассказала, что, по словам режиссера Арутюнова он ничего такого вообще не говорил и вообще от этой ситуации пребывает в шоке. Актриса Волкова от такого поведения журналистов не знает как себя вести и даже готова подать на издания в суд за клевету: «Вот только мараться не хочется об это» — высказалась Волкова.
Поклонники поддержали актрису и посоветовали ей не тратить на это свои нервы: «Катюш не переживай, к чистому грязь не пристает. Будьте с Кареном выше этих журналюг», «Вы очень яркая интересная личность, видимо поэтому пытаются на вас и вашей репутации продвинуть себя», «Катюш, не принимайте близко к сердцу», «Не обращай внимание».
Звёзды,Екатерина Волкова,Эдуард Лимонов,
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