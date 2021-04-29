«Это все наглая ложь»: Волкова отреклась от романа с «актером дубляжа»

Также она рассказала, что, по словам режиссера Арутюнова он ничего такого вообще не говорил и вообще от этой ситуации пребывает в шоке. Актриса Волкова от такого поведения журналистов не знает как себя вести и даже готова подать на издания в суд за клевету: «Вот только мараться не хочется об это» — высказалась Волкова.