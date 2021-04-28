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На слуху: Зудина рассказала об отношении Табакова к Прокловой
Анна Арсеньева
32 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Врачи рассказали о состоянии Светличной
РИА Новости
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Светланы Светличной. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса попала в больницу с подозрением на инсульт.
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С кем из женатых звезд крутила романы Елена Проклова
globallookpress.com
Актриса
Елена Проклова
встречалась с женатыми мужчинами и не раз признавалась, что ни о чем и никогда не жалела. В разные годы под "влияние" звезды попадали многие красавцы советского кинематографа.
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Толкалина рассказала о сверхъестественных способностях
@tolkalinaliuba
Актриса
Любовь Толкалина
призналась, что обладает сверхъестественными способностями. По словам артистки, у нее очень сильная энергетика, которая влияет на людей и приборы.
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Зудина рассказала, как Табаков относился к Прокловой
@marinazudina_official
Вдова
Олега Табакова
Марина Зудина
ответила на скандальное интервью Елены Прокловой и рассказала, как супруг относился к артистке. При этом она отметила, что сама всегда восхищалась ее работами.
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Врач оценил шансы Алисы Аршавиной на выздоровление
@arshavina_alisia__mb
38-летняя
Алиса Аршавина
сейчас ведет ожесточенную борьбу с аутоиммунным некрозом и сопутствующими заболеваниями. Оценить шансы на ее выздоровление вызвался Василий Шуров, который в свое время был лечащим врачом ныне покойной певицы Юлии Началовой.
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Звёзды
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Марина Зудина
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РИА Новости
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