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На слуху: Зудина рассказала об отношении Табакова к Прокловой

Анна Арсеньева
32 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Зудина рассказала об отношении Табакова к Прокловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи рассказали о состоянии Светличной

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Светланы Светличной. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса попала в больницу с подозрением на инсульт.

С кем из женатых звезд крутила романы Елена Проклова

Актриса Елена Проклова встречалась с женатыми мужчинами и не раз признавалась, что ни о чем и никогда не жалела. В разные годы под "влияние" звезды попадали многие красавцы советского кинематографа.

Толкалина рассказала о сверхъестественных способностях

@tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина призналась, что обладает сверхъестественными способностями. По словам артистки, у нее очень сильная энергетика, которая влияет на людей и приборы.

Зудина рассказала, как Табаков относился к Прокловой

@marinazudina_official
Вдова Олега Табакова Марина Зудина ответила на скандальное интервью Елены Прокловой и рассказала, как супруг относился к артистке. При этом она отметила, что сама всегда восхищалась ее работами.

Врач оценил шансы Алисы Аршавиной на выздоровление

@arshavina_alisia__mb
38-летняя Алиса Аршавина сейчас ведет ожесточенную борьбу с аутоиммунным некрозом и сопутствующими заболеваниями. Оценить шансы на ее выздоровление вызвался Василий Шуров, который в свое время был лечащим врачом ныне покойной певицы Юлии Началовой.
Звёзды,Алиса Аршавина,Елена Проклова,Любовь Толкалина,Олег Табаков,Марина Зудина,РИА Новости,
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