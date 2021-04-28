На слуху: Зудина рассказала об отношении Табакова к Прокловой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Светланы Светличной. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса попала в больницу с подозрением на инсульт.