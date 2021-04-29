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Пьеха рассказал, как прожил две недели в туалете

runews24.ru
36 минут назад
Эстрадный певец Стас Пьеха прожил две недели в туалете, где он употреблял наркотики и смотрел порнографию.
Пьеха рассказал, как прожил две недели в туалете
Фото: runews24.rurunews24.ru
В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» исполнитель признался, что раньше страдал от наркотической зависимости.
«Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своём туалете, даже от жены закрылся», - поведал Стас.
Внук Эдиты Пьехи добавил, что выходил из туалета только по ночам. В этой комнате у него был ноутбук и наркотики, которые тогда певцу казались необходимыми.
Артист рассказал, что в туалете он занимался виртуальным общением с различными людьми, а от некоторых девушек получал откровенные снимки.
«Я писал девочкам, была порнография Получал энное количество обнажённых фоток. Это было при жене » — добавил Пьеха.
Звёзды,Стас Пьеха,Эдита Пьеха,
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