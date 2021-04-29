Пьеха рассказал, как прожил две недели в туалете

Эстрадный певец Стас Пьеха прожил две недели в туалете, где он употреблял наркотики и смотрел порнографию.

В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» исполнитель признался, что раньше страдал от наркотической зависимости.

«Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своём туалете, даже от жены закрылся», - поведал Стас.

Внук Эдиты Пьехи добавил, что выходил из туалета только по ночам. В этой комнате у него был ноутбук и наркотики, которые тогда певцу казались необходимыми.

Артист рассказал, что в туалете он занимался виртуальным общением с различными людьми, а от некоторых девушек получал откровенные снимки.