Собчак оправдалась за правдивое фото без макияжа в халате

«Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью.
Сдавать анализы, консультироваться с врачами — нужно не тогда, когда заболел, а желательно до. В этом секрет долголетия и хорошего самочувствия. И рехабы тут ни при чем.
Конечно, здесь можно сделать и косметические процедуры, но в первую очередь сюда прилетают именно с целью серьезного детокса и оздоровления. Ради этого в Швейцарию прилетела и я», — ответила на хейт и насмешки в свой адрес Ксения.