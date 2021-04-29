Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

Для Прокловой не секрет, что многие коллеги по цеху ополчились на нее и устроили настоящую травлю. Она не стала скрывать свое отношение к происходящему.

Он отметил, что реакция звезд на слова Прокловой чудовищна. Вполне понятно, что друзья и близкие Табакова встанут на его защиту, но при этом нельзя унижать саму Проклову.