Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

«Каждый имеет право на свое мнение», — отчеканила Проклова в беседе с сайтом mk.ru.
«Откровение Прокловой ждало своего покупателя 53 года. Именно столько времени понадобилось, чтобы переобуть трепетную «первую любовь» в модный абьюз. Она поставила грязную кляксу на безупречную репутацию знаменитого актера.
Зудину жалеть нет смысла. Она прошла в студенческие годы тоже самое, но смогла стать женой Табакова. Поэтому между Зудиной и Прокловой — пропасть», — заключила Штурм.
«Она выстрадала свое признание. Те, кто обвиняют ее в пиаре, бреде, неприличии, слабоумии и прочих вещах, на мой взгляд, поступают очень непорядочно. А вот супруге Бориса Щербакова, актрисе Татьяне Бронзовой и Нике Белоцерковской респект», — заключил Манукян.