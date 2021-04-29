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Актрису Светлану Светличную выписали из больницы

Мария Грибова
1 час назад
Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.
Актрису Светлану Светличную выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нее была выписка сегодня в 10.30»,
— сказал собеседник агентства.
Актриса лежала в отделении неврологии, состояние оценивалось как средней тяжести.
Звёзды,Светлана Светличная,
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