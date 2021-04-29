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Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

Мария Грибова
50 минут назад
Некоторое время назад Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны актера, с которым снималась в одной картине. Для коллег Прокловой не составило труда сопоставить факты и вскоре в неприглядной истории появился Олег Табаков. И многие поспешили осудить Проклову. Среди тех, кто негативно отозвался о произошедшем, была вдова Табакова Марина Зудина, актриса Яна Поплавская, Ольга Васильева. В разговоре с сайтом mk.ru актриса рассказала о своем отношении к происходящему.
Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Каждый имеет право на свое мнение»,
— заявила Проклова.
Вот, что о признании актрисы рассказала Наталья Штурм:
«Откровение Прокловой ждало своего покупателя 53 года. Именно столько времени понадобилось, чтобы переобуть трепетную «первую любовь» в модный абьюз. Она поставила грязную кляксу на безупречную репутацию знаменитого актера».
Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян, наоборот, встал на защиту Елены Прокловой:
«Она выстрадала свое признание. Те, кто обвиняют ее в пиаре, бреде, неприличии, слабоумии и прочих вещах, на мой взгляд, поступают очень непорядочно. А вот супруге Бориса Щербакова, актрисе Татьяне Бронзовой и Нике Белоцерковской респект».
Звёзды,Наталья Штурм,Ника Белоцерковская,Яна Поплавская,Елена Проклова,Борис Щербаков,Ольга Васильева,Олег Табаков,Марина Зудина,Общественная палата России,
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