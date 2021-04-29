Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

Некоторое время назад Елена Проклова
рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны актера, с которым снималась в одной картине. Для коллег Прокловой не составило труда сопоставить факты и вскоре в неприглядной истории появился Олег Табаков
. И многие поспешили осудить Проклову. Среди тех, кто негативно отозвался о произошедшем, была вдова Табакова Марина Зудина
, актриса Яна Поплавская
, Ольга Васильева
. В разговоре с сайтом mk.ru актриса рассказала о своем отношении к происходящему.