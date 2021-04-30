«Он хочет ей нож в спину воткнуть»

Близкий друг певицы Любови Успенской , известный адвокат Александр Бенхин, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал сумму, которую хочет получить ее муж, бизнесмен Александр Плаксин , с исполнительницы после раздела их совместно нажитого имущества.

Фото: teleprogramma.pro teleprogramma.pro

«Они давно не живут вместе, уже несколько лет. Недавно от Плаксина прилетел иск о разделе имущества. Он претендует на половину. Речь идет о миллионах долларов. Это было сделано подло, неожиданно. Адвокаты Успенской попытались связаться с его юристами, но пока безуспешно. Если он хочет поделить все здесь, то надо разделить и общее американское имущество этой семьи. Там есть квартира, которая стоит несколько миллионов долларов. Плаксин сейчас утверждает, что это квартира его сестры».

По словам Бенхина, он уже провел свою проверку.

«Плаксин еще много лет назад американскую квартиру семьи оформил на свою сестру, потом переписал на себя. В 2013 году он учредил некое юрлицо и перевел на него эту квартиру. Причем везде прописал, что он якобы неженатый мужчина. Он 33 года водит Любовь за нос. Подло и технично регистрирует на себя ее имущество. Сейчас это все всплыло. Он может и по американским законам за это ответить. Плаксин прячется от нас, его представители не играют по правилам. Не идут на переговоры. Он хочет просто ей нож в спину воткнуть. Она и так вся на нервах из-за дочери Тани»,

— сказал юрист.

Также Бенхин добавил, что Любовь Успенская все годы содержала мужа.

«На нем был записан только один бизнес — автомойка. Причем Люба в свое время в него вложилась. Но этот бизнес обанкротился. Он всегда жил за счет жены. У него никаких доходов нет. Плаксин не хочет разводиться»,

— добавил Бенхин.