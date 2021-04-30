Лещенко рассказал о разводе с супругой

«Мы познакомились в институте. Я был на третьем курсе, а она на пятом. Позже расписались. Мы до 1976 года жили в браке. Она работала в оркестре Утесова. Я в театре оперетты. Потом ушел в Росконцерт. Как бы мы немножко разошлись в творческом плане. Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак. Наверное, это была любовь. Но как говорил мой педагог по вокалу: "Никогда не женитесь на своих однокурсниках"».
«Творческие люди живут самостоятельной жизнью. Возможно, поэтому я был внутреннее готов, что брак будет недолговечным. Я благодарен ей, что она ни одного плохого слова про меня не сказала. Я ушел из дома спокойно. Оставил все, что у меня было. Я предлагал ей помощь. Она гордый человек. Ничего не взяла. Мои воспоминания о ней благостные и благородные».
«Тогда я понимал, что это проблема, которую мы должны вместе преодолеть. И мы ее преодолели. И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» — заметил он.