Знаменитость выложила видео, на котором заметен уже округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух нежно обнял супругу и они пожелали подписчикам хорошего дня.

Для Арзамасовой это будет первенец. Для Авербуха, у которого есть 16-летний сын, ребенок станет вторым.