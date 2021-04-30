Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и хореограф Илья Авербух
поделились радостной новостью в своих социальных сетях. Пара сообщила, что скоро у них появится ребенок.
Знаменитость выложила видео, на котором заметен уже округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух нежно обнял супругу и они пожелали подписчикам хорошего дня.
СМИ предположили, что Арзамасова на четвертом месяце беременности.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга», — подписала публикацию 26-летняя актриса. Подписчики поздравили пару со скорым появлением на свет нового члена семьи.
Для Арзамасовой это будет первенец. Для Авербуха, у которого есть 16-летний сын, ребенок станет вторым.