Тюльпанова об Аршавиной: «У Алисы мечта – жить на содержании!»

«У Алисы есть мечта — жить на содержании и ничего не делать! Все ее беды от безделья, лени и использования других в личных целях!» — заявила 27-летняя Тюльпанова в личном блоге.
«Я защищаю своих детей и маму, на себя сил уже не хватает. Как я работать пойду? У младшей дочери даже прописки нет. Папа не прописывает, а мне — некуда. Только мамина квартира в 38 квадратных метров», — делилась она недавно.
«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — откровенничала она.