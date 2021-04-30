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Тюльпанова об Аршавиной: «У Алисы мечта – жить на содержании!»

Даня Виттиг
1 час назад
Долгое время экс-супруга Андрея Аршавина сражается за жизнь, пытаясь побороть редкое аутоиммунное заболевание. Но Милана Тюльпанова не сочувствует Алисе и предполагает, что девушка пытается вызвать к себе жалость экс-супруга. Об этом сообщает Starhit.
Тюльпанова об Аршавиной: «У Алисы мечта – жить на содержании!»
Фото: @milana_tulpanova@milana_tulpanova
«У Алисы есть мечта — жить на содержании и ничего не делать! Все ее беды от безделья, лени и использования других в личных целях!» — заявила 27-летняя Тюльпанова в личном блоге.
В программе Андрея Малахова Алиса рассказала, что осталась практически без средств к существованию после развода с футболистом, который не помогает ей и не общается с дочерью.
«Я защищаю своих детей и маму, на себя сил уже не хватает. Как я работать пойду? У младшей дочери даже прописки нет. Папа не прописывает, а мне — некуда. Только мамина квартира в 38 квадратных метров», — делилась она недавно.
О проблемах Аршавиной со здоровьем стало известно несколько месяцев назад. Поначалу публика считала, что причиной тому послужила неудачная пластика носа, но экс-супруга спортсмена опровергла домыслы.
«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — откровенничала она.
Звёзды,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,
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