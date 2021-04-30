Анита Цой сообщила о трагедии в семье

«Я увидела изрядно постаревшую женщину с лицом серого цвета, в которой не узнала свою маму. Увидела человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить — привезли овоща. Это была не моя мама вообще», — рассказывала певица о непростом периоде в жизни матери.
«О трагедии мне сообщила двоюродная сестра. Она услышала об этом где-то в корейской общине, его родственники мне ничего не сказали. Не знаю до сих пор, что послужило причиной его смерти. Мне всегда хотелось доказать отцу, который находился где-то далеко, что я могу подняться. Когда новость о его кончине подтвердилась, доказывать стало некому...
В последний раз мы виделись с ним на одной из телевизионных программ. А в последний раз разговаривали, когда он оказался в больнице из-за проблем с сердцем, я хотела помочь ему. Я позвонила врачу, а он передал, что меня не хотят ни слышать, ни видеть... Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое», — призналась Анита в передаче «Судьбе человека» на канале «Россия 1».