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Анита Цой рассказала о смерти матери

Диана Товсепова
1 час назад
Вчера, 29 апреля, в семье артистки Аниты Цой случилась трагедия. Умерла мать певицы, Элоиза Санхымовна. Об этом Анита рассказала в своем Instagram.
Анита Цой сообщила о трагедии в семье
Фото: @anitatsoy@anitatsoy
Подробностей Цой не рассказала, однако известно, что женщина серьезно болела. Кроме того, она сильно переживала смерть отца Аниты.
«Я увидела изрядно постаревшую женщину с лицом серого цвета, в которой не узнала свою маму. Увидела человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить — привезли овоща. Это была не моя мама вообще», — рассказывала певица о непростом периоде в жизни матери.
Отец Аниты умер не так давно, но звезда не успела наладить с ним отношения и о его смерти узнала лишь спустя месяц.
«О трагедии мне сообщила двоюродная сестра. Она услышала об этом где-то в корейской общине, его родственники мне ничего не сказали. Не знаю до сих пор, что послужило причиной его смерти. Мне всегда хотелось доказать отцу, который находился где-то далеко, что я могу подняться. Когда новость о его кончине подтвердилась, доказывать стало некому...
В последний раз мы виделись с ним на одной из телевизионных программ. А в последний раз разговаривали, когда он оказался в больнице из-за проблем с сердцем, я хотела помочь ему. Я позвонила врачу, а он передал, что меня не хотят ни слышать, ни видеть... Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое», — призналась Анита в передаче «Судьбе человека» на канале «Россия 1».
Ранее "Рамблер" сообщал о кончине звезды сериала "Мухтар".
Звёзды,Анита Цой,
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