Анита Цой сообщила о трагедии в семье

Подробностей Цой не рассказала, однако известно, что женщина серьезно болела. Кроме того, она сильно переживала смерть отца Аниты.

Отец Аниты умер не так давно, но звезда не успела наладить с ним отношения и о его смерти узнала лишь спустя месяц.