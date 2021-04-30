Проклова призналась, почему в 15 лет терпела домогательства

Актриса объяснила, что в 15 лет ничего не знала об интимных отношениях, тогда у подростков не было возможности узнать ответы на интересующие вопросы.

При этом она объяснила, что ее возлюбленный, «уважаемый человек», был настолько авторитетным для нее, что ей даже мысли не приходили в голову, «что это может быть чем-то плохим». Однако тогда она испытала ужас, что «взрослая жизнь» именно такая.