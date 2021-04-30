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Проклова призналась, почему в 15 лет терпела домогательства

Диана Товсепова
2 часа назад
Актриса Елена Проклова, ранее рассказала, как в пятнадцатилетнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны "известного актера". Актриса объяснила, почему два года терпела от него ласки. Его имя в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она так и не назвала.
Проклова призналась, почему в 15 лет терпела домогательства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Но она не раскрывает имя актера не из-за страха.
«Я была в него влюблена. Вы поймите, 15 лет – этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме Вот это ужасно».
Актриса объяснила, что в 15 лет ничего не знала об интимных отношениях, тогда у подростков не было возможности узнать ответы на интересующие вопросы.
При этом она объяснила, что ее возлюбленный, «уважаемый человек», был настолько авторитетным для нее, что ей даже мысли не приходили в голову, «что это может быть чем-то плохим». Однако тогда она испытала ужас, что «взрослая жизнь» именно такая.
Звёзды,Елена Проклова,НТВ,
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