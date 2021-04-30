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На слуху: Лещенко рассказал о разводе с женой и бездетности

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Лещенко рассказал о разводе и бездетности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями

@liza_arzamasova
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и хореограф Илья Авербух поделились радостной новостью в своих социальных сетях. Пара сообщила, что скоро у них появится ребенок.
Знаменитость выложила видео, на котором заметен уже округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух нежно обнял супругу и они пожелали подписчикам хорошего дня.

Тюльпанова об Аршавиной: «У Алисы мечта – жить на содержании!»

@milana_tulpanova
Долгое время экс-супруга Андрея Аршавина сражается за жизнь, пытаясь побороть редкое аутоиммунное заболевание. Но Милана Тюльпанова не сочувствует Алисе и предполагает, что девушка пытается вызвать к себе жалость экс-супруга. Об этом сообщает Starhit.
«У Алисы есть мечта — жить на содержании и ничего не делать! Все ее беды от безделья, лени и использования других в личных целях!» — заявила 27-летняя Тюльпанова в личном блоге.

Лещенко рассказал о разводе с супругой и об отсутствии детей

Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему развелся с первой женой Аллой Абдаловой.
«Мы познакомились в институте. Я был на третьем курсе, а она на пятом. Позже расписались. Мы до 1976 года жили в браке. Она работала в оркестре Утесова. Я в театре оперетты. Потом ушел в Росконцерт. Как бы мы немножко разошлись в творческом плане. Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак. Наверное, это была любовь. Но как говорил мой педагог по вокалу: "Никогда не женитесь на своих однокурсниках"».

Анита Цой сообщила о трагедии в семье

@anitatsoy
Вчера, 29 апреля, в семье артистки Аниты Цой случилась трагедия. Умерла мать певицы, Элоиза Санхымовна. Об этом Анита рассказала в своем Instagram.
Подробностей Цой не рассказала, однако известно, что женщина серьезно болела. Кроме того, она сильно переживала смерть отца Аниты.

Проклова призналась, почему в 15 лет терпела домогательства

Актриса Елена Проклова, ранее рассказала, как в пятнадцатилетнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны "известного актера". Актриса объяснила, почему два года терпела от него ласки. Его имя в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она так и не назвала.
Но она не раскрывает имя актера не из-за страха.
Звёзды,Алла Абдалова,Елизавета Арзамасова,Елена Проклова,Лев Лещенко,Илья Авербух,Андрей Аршавин,Анита Цой,НТВ,РИА Новости,
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