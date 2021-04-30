На слуху: Лещенко рассказал о разводе и бездетности

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: РИА Новости РИА Новости

@liza_arzamasova

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и хореограф Илья Авербух поделились радостной новостью в своих социальных сетях. Пара сообщила, что скоро у них появится ребенок.

Знаменитость выложила видео, на котором заметен уже округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух нежно обнял супругу и они пожелали подписчикам хорошего дня.

@milana_tulpanova

Долгое время экс-супруга Андрея Аршавина сражается за жизнь, пытаясь побороть редкое аутоиммунное заболевание. Но Милана Тюльпанова не сочувствует Алисе и предполагает, что девушка пытается вызвать к себе жалость экс-супруга. Об этом сообщает Starhit.

«У Алисы есть мечта — жить на содержании и ничего не делать! Все ее беды от безделья, лени и использования других в личных целях!» — заявила 27-летняя Тюльпанова в личном блоге.

«Мы познакомились в институте. Я был на третьем курсе, а она на пятом. Позже расписались. Мы до 1976 года жили в браке. Она работала в оркестре Утесова. Я в театре оперетты. Потом ушел в Росконцерт. Как бы мы немножко разошлись в творческом плане. Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак. Наверное, это была любовь. Но как говорил мой педагог по вокалу: "Никогда не женитесь на своих однокурсниках"».

@anitatsoy

Вчера, 29 апреля, в семье артистки Аниты Цой случилась трагедия. Умерла мать певицы, Элоиза Санхымовна. Об этом Анита рассказала в своем Instagram.

Подробностей Цой не рассказала, однако известно, что женщина серьезно болела. Кроме того, она сильно переживала смерть отца Аниты.

Актриса Елена Проклова , ранее рассказала, как в пятнадцатилетнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны "известного актера". Актриса объяснила, почему два года терпела от него ласки. Его имя в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она так и не назвала.