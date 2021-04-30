На слуху: Лещенко рассказал о разводе и бездетности

«У Алисы есть мечта — жить на содержании и ничего не делать! Все ее беды от безделья, лени и использования других в личных целях!» — заявила 27-летняя Тюльпанова в личном блоге.
«Мы познакомились в институте. Я был на третьем курсе, а она на пятом. Позже расписались. Мы до 1976 года жили в браке. Она работала в оркестре Утесова. Я в театре оперетты. Потом ушел в Росконцерт. Как бы мы немножко разошлись в творческом плане. Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак. Наверное, это была любовь. Но как говорил мой педагог по вокалу: "Никогда не женитесь на своих однокурсниках"».