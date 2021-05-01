Лужина рассказала о домогательствах

Однако затем актриса заявила, что в ее жизни «была подобная ситуация», когда двое мужчин и помощник режиссера из киностудии Горького приехали в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Ее пригласили в гостиницу на переговоры и сказали, что нужно посмотреть на нее без одежды.

Позже Лужину опять вызвали на пробы, один из мужчин ей сказал: «Переспишь со мной – будешь играть в этом фильме». Актриса отказала, из-за чего ей не дали роль. По ее словам, такой случай был с ней один раз за всю карьеру.