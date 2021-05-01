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Лужина рассказала о домогательствах

Александра Нечаева
31 минуту назад
Комментируя наделавшее в последние дни интервью коллеги по актерскому цеху Елены Прокловой, Лариса Лужина призналась в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru в том, что у нее в жизни тоже была похожая ситуация.
Лужина рассказала о домогательствах
Фото: Кадр из фильма "Охота на изюбря"Кадр из фильма "Охота на изюбря"
Актриса рассказала, что помощник известного режиссера обещал ей, 19-летней девушке, роль в фильме, если она вступит с ним в интимную связь. По словам Лужиной, это произошло, кода в Таллин приехали двое мужчин и помощник режиссера киностудии имени Горького подбирать актеров на роли в фильме “Две жизни”. Ее пригласили на переговоры в гостиницу и в ходе беседы попросили раздеться, чтобы посмотреть, как она будет смотреться в кадре без одежды. Якобы в фильме была сцена, где героине предстоит появиться на экране обнаженной.
Лужина ответила, что раздеваться не будет и ушла. Позже ее вновь вызвали на пробы и тогда один из мужчин прямым текстом сказал ей, что роль в фильме она получит, если вступит с ним в интимные отношения. Актриса отказалась, из-за чего не получила роль.
Лужина отмечает, что подобный случай произошел с ней всего один раз за всю актерскую карьеру.
Звёзды,Лариса Лужина,Елена Проклова,ИД "Собеседник",
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