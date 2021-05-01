Что случилось со Светланой Крючковой

Светлана Крючкова – великая актриса российского театра и кино. Женщина полностью реализовала себя в творческой карьере. В последнее время актрисе пришлось многое пережить: огромное количество операций.

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Уже долгое время Крючкова мучается от серьезных проблем со здоровьем. “Жить осталось не так уж много”, – сообщает 70-летняя актриса. Шесть лет назад Светлане Крючковой диагностировали рак. Причем сразу 4-ой степени. Женщину совсем ничего не беспокоило, поэтому поводов идти проверяться к врачу с каким-либо недугом не было.

Актриса заметила, что ее кот начал странно себя вести в присутствии хозяйки. Крючкова решила довериться знакам животного и посетила врача. Изначально анализы показали, что организм Светланы полностью здоров. Но женщина настояла, чтобы её проверили тщательнее.

“Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз”,

– говорит Светлана Крючкова.

После обнаружения опухоли размером в 15 см звезда театра и кино отправилась в Германию удалять её. Улетая в другую страну в 2015 году, Крючкова не знала, вернется ли обратно. В Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова были те, кто был уверен, что видят актрису в последний раз. Но операцию по удалению опухоли Светлана Николаевна перенесла отлично. И по приезде в Россию сыграла спектакль.

На данный момент женщине приходится проходить лучевую химиотерапию. Кажется, что недуг отступает, но все равно иногда дает о себе знать.

“В последние годы я уже гормонами набита. За последний месяц только две терапии прошла”,

– сообщает актриса.

Из-за болезни Светлана Крючкова крайне редко посещает мероприятия и не выходит в свет. Около трех недель назад женщина появилась во МХАТ им. Горького. И то по видеосвязи. Так удаленно она презентовала свою новую книгу.

“Пока я жива, а жить осталось не так уж и много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки”,

– произнесла Крючкова.