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Тайная любовница Кончаловского рассказала об их романе

Диана Товсепова
3 часа назад
Бывшая тайная любовница режиссера Андрея Кончаловского Ирина Бразговка раскрыла подробности их романа в программе «Мой герой» на канале ТВЦ.
Женщина рассказала, что рассталась с Кончаловским, когда уже была беременна. Но от режиссера она этот факт скрыла. В 1980 году родилась их общая дочь Даша.
«Андрей не присутствовал в нашей с Дашей жизни. Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем. Говорила ему «спасибо» за год наших отношений, за то, что познакомил со своей мамой, друзьями. Это был какой-то праздник».
По ее словам, она однажды задумалась об аборте, но не пошла на этот шаг. Родителям она объяснила, что ее любимый уехал в Израиль.
Кадр из шоу "Мой герой"
Женщина рассказала, что их дочь познакомилась с отцом в 17 лет, и тот ее принял. Причем режиссер даже не потребовал ДНК-тест. Даша оказалась очень на него похожа. Уже через какое-то время девушка стала называть Кончаловского папой.
Сейчас режиссер женат уже в пятый раз, всего у него шестеро детей от разных отношений.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лещенко рассказал о разводе с супругой.
Звёзды,Видео,Ирина Бразговка,Андрей Михалков-Кончаловский,ТВ Центр,
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