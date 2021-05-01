"Твари бессовестные": Муцениеце возмутили ухаживания от женатого

«К Насте вчера приставал мужчина Женатый! С детьми! И самый ужас в том, что он вечером приперся к нам с бутылкой шампанского. Я говорю: «Мы уже спим! А что такое? Ты у жены отпросился?» — и закрыла дверь. Вы представляете чернушник какой! Жена спит на вилле с детьми, а он поперся к телкам. Это ужасно! Он приставал к Насте на рыбалке прямо на глазах у всех!
И он сегодня утром такой: «А что вы вчера уснули?». Хочу снять его в Instagram и подписать: «Стена позора». Мне кажется, он не догадывается, что его ждет. Короче, все! Мы будем всем рассказывать про изменщиков вонючих. Наведем справедливость. Они твари бессовестные», — возмущалась Агата.