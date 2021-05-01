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"Будем всем рассказывать про изменщиков вонючих": Муцениеце возмутили ухаживания от женатого

Диана Товсепова
35 минут назад
Бывшая жена актера Павла Прилучного, популярная актриса Агата Муцениеце пожаловалась в Сети на "бессовестных" мужчин. Она рассказала, что во время отпуска на Мальдивах, ее подруге оказывал недвусмысленные знаки внимания женатый мужчина.
"Твари бессовестные": Муцениеце возмутили ухаживания от женатого
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
При этом в соседней вилле отдыхали его жена и дети. Однако его это не остановило.
«К Насте вчера приставал мужчина Женатый! С детьми! И самый ужас в том, что он вечером приперся к нам с бутылкой шампанского. Я говорю: «Мы уже спим! А что такое? Ты у жены отпросился?» — и закрыла дверь. Вы представляете чернушник какой! Жена спит на вилле с детьми, а он поперся к телкам. Это ужасно! Он приставал к Насте на рыбалке прямо на глазах у всех!
И он сегодня утром такой: «А что вы вчера уснули?». Хочу снять его в Instagram и подписать: «Стена позора». Мне кажется, он не догадывается, что его ждет. Короче, все! Мы будем всем рассказывать про изменщиков вонючих. Наведем справедливость. Они твари бессовестные», — возмущалась Агата.
Девушка была крайне раздражена поведением мужчины, как считают многие, потому что измены для нее стали больной темой. Фанаты полагают, что с мужем Павлом Прилучным она рассталась именно из-за его неверности.
Звёзды,Агата Муцениеце,Андрей Михалков-Кончаловский,
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