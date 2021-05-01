Двойное предательство: как Панфилов узнал об измене жены от сына

Очень часто творческие люди расплачиваются за свой талант, у кого-то после большого успеха идет на спад карьера, а кто-то так и не может построить личную жизнь. "Рамблер" расскажет, как известный актер Никита Понфилов узнал об измене жены.

Актеру всего 42 года, но он женат уже в третий раз. Панфилов искренне надеется, что брак с врачом Ксенией Соколовой — последний. В своих интервью он часто упоминает, что любовь приносила ему много боли.

Первая супруга — актриса Вера Бабенко изменяла Панфилову, хотя на экранах тот всегда представал в образе мачо. Трудно было поверить, что такое могло произойти. Мужчина увидел в телефоне жены переписку с другим. Поначалу в измену не поверил, но потом предательство вскрылось.

Второй большой любовью актера стала Лада Пояркова, с которой они воспитывали сына Добрыню. Но здесь отношениям помешала работа Панфилова. Когда его позвали съемки фильма «Пес» в Киев, супруга решила остаться дома.

Актер не мог бросить карьеру, а жене наскучило жить и воспитывать сына одной. Начались скандалы, взаимные упреки, а потом Лада прошло ушла к другому.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: „Да, я буду слушаться маму, папу и дядю“. Имени этого дяди я называть не буду. Лада твердила: „Если бы ты меня любил, ты бы сменил профессию“».

Иногда брак не складывается с первой попытки, но нынешняя супруга Панфилова Ксения Соколова актера полностью устраивает. В браке у них родилась дочь Аврора. По мнению артиста, удачным союз делает понимание, что каждый должен заниматься своим делом и это никак не мешает любви.