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Агутин рассказал, как изменял Варум

Елизавета Назарова
3 часа назад
Леонид Агутин откровенно рассказал об отношениях с Анжеликой Варум и о том, как она прощала ему измены. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "А поговорить?".
Агутин рассказал, как изменял Варум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2011 году Агутина поймали за поцелуями с другой женщиной. Тогда общественность была уверена, что Агутина и Варум ждет развод, но этого не случилось.
«По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала», — подтвердил историю Агутин.
Кроме того, исполнитель рассказал, что несколько раз они с Варум были на грани развода. При этом, по мнению Агутина, это случалось по его вине:
«На протяжении жизни было, когда я напортачу, тогда мы не разговариваем дня два-три, но разбираемся с этим, потом все нормально. В основном я портачу, потому что шумнее»
Агутин также рассказал о том, как они живут с Варум сейчас. По словам певца, сначала он пытался доказать жене, что он главный, а сейчас уступает ей лидирующие позиции и называет себя подкаблучником. Кроме того, в их отношениях важны личные границы, поэтому супруги имеют раздельные спальни.
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