Агутин рассказал, как изменял Варум

В 2011 году Агутина поймали за поцелуями с другой женщиной. Тогда общественность была уверена, что Агутина и Варум ждет развод, но этого не случилось.
Кроме того, исполнитель рассказал, что несколько раз они с Варум были на грани развода. При этом, по мнению Агутина, это случалось по его вине:
Агутин также рассказал о том, как они живут с Варум сейчас. По словам певца, сначала он пытался доказать жене, что он главный, а сейчас уступает ей лидирующие позиции и называет себя подкаблучником. Кроме того, в их отношениях важны личные границы, поэтому супруги имеют раздельные спальни.