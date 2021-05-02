Агутин рассказал, как изменял Варум

Леонид Агутин откровенно рассказал об отношениях с Анжеликой Варум и о том, как она прощала ему измены. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "А поговорить?".

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В 2011 году Агутина поймали за поцелуями с другой женщиной. Тогда общественность была уверена, что Агутина и Варум ждет развод, но этого не случилось.

«По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала», — подтвердил историю Агутин.

Кроме того, исполнитель рассказал, что несколько раз они с Варум были на грани развода. При этом, по мнению Агутина, это случалось по его вине:

«На протяжении жизни было, когда я напортачу, тогда мы не разговариваем дня два-три, но разбираемся с этим, потом все нормально. В основном я портачу, потому что шумнее»