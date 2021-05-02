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Долина развелась с мужем

Елизавета Назарова
29 минут назад
Певица Лариса Долина подтвердила свой развод с третьим мужем Ильей Спицыным. Об этом сообщает "Собеседник".
Долина развелась с мужем
Фото: @larisa.dolina.official@larisa.dolina.official
Сообщается о том, что слухи о разводе Долиной с супругом ходили давно, но она их никак не комментировала. Теперь артистка подтвердила, что развелась с мужем после 20 лет брака.
"Я трижды была замужем, И мне так хорошо сейчас", – заявила известная певица.
С продюсером Ильей Спицыным Лариса Долина познакомилась в конце 90-х, когда он пришел работать в ее музыкальный коллектив. Она ушла к нему из предыдущего брака с Виктором Митязовым.
Звёзды,Илья Спицын,Лариса Долина,
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