Отец Бритни Спирс сообщил о том, что певица больна деменцией

Спирс старший считает, что Бритни нуждается в опеке отца, именно потому что ей необходимо специальное лечение. В преддверии выхода нового документального фильма о ситуации с певицей The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выходит через несколько дней, журналист Мобин Ажар рассказал, что документы от Джейми Спирс с диагнозом дочери распространяются по некоторым сайтам.