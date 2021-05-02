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Отец Бритни Спирс сообщил о том, что певица больна деменцией

Passion.ru
3 часа назад
Новые подробности дела об опекунстве 39-летней певицы Бритни Спирс и ее отца Джейми. Мужчина сообщил о том, что его дочь страдает деменцией.
Отец Бритни Спирс сообщил о том, что певица больна деменцией
Фото: Passion.ruPassion.ru
Спирс старший считает, что Бритни нуждается в опеке отца, именно потому что ей необходимо специальное лечение. В преддверии выхода нового документального фильма о ситуации с певицей The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выходит через несколько дней, журналист Мобин Ажар рассказал, что документы от Джейми Спирс с диагнозом дочери распространяются по некоторым сайтам.
"В поле, где нужно указать причину, написано: "Это связано с лечением деменции", – сообщил журналист.
Ажар считает, что такое заявление в адрес Бритни звучит очень странно. Ведь никогда до этого Джейми не говорил об подобной проблеме.
Напомним, отец популярной певицы стал ее полноправным опекуном в 2008 году. С тех пор жизнь Бритни была полностью под его контролем. Фанаты звезды создали движение Free Britney с призывом освободить певицу от опекунства, и дать ей возможность жить самостоятельно.
Звезда решила выступить против отца в суде лично в июне 2021 года, где будет требовать отстранить его от опекунства. Последние полтора года, из-за проблем со здоровьем, Джейми Спирс заведует только всеми финансовыми делами Бритни, а остальные вопросы он передал своей помощнице Джоди Монтгомери. Кстати, от ее стороны опекунства певица отказываться не планирует.
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