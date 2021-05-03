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Совместный отдых: Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина воссоединились в Сочи

Teleprogramma.pro
11 часов назад
Личная жизнь Прохора Шаляпина, музыканта, финалиста «Фабрики звезд-6», общественность интересует больше, чем его творчество - так получилось, что бурными романами артист прогремел громче.
Шаляпин и Копенкина воссоединились в Сочи
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
Со своей женой Ларисой Копенкиной, которая ему годится в матери, музыкант познакомился, когда ему было 30 лет. А ей – 59. Их свадьба состоялась в 2013 году, и продлился союз 2 года, сопровождаясь скандалами и походами на ток-шоу.
Однако, жизнь преподносит сюрпризы. И отправившийся на майские в Сочи Шаляпин повстречал бывшую, с которой провел целый день, наслаждаясь отдыхом и вниманием публики к себе.
«Встретил в горах чудо»,
- подписал снимок Шаляпин.
Шаляпин и Копенкина встретились около фуникулера и отправились вверх на Розу Пик, где полюбовались видами на горы, насладились отдыхом в бассейне и много смеялись.
Расставание Шаляпина и Копенкиной случилось в 2015 году. За это время и он, и она похвастались не одним романом. А позже Прохор сделал признание в том, что его отношения с Ларисой – фикция, и были задуманы как пиар.
Звёзды,Лариса Копенкина,Прохор Шаляпин,
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