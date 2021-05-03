Шаляпин и Копенкина воссоединились в Сочи

Личная жизнь Прохора Шаляпина , музыканта, финалиста «Фабрики звезд-6», общественность интересует больше, чем его творчество - так получилось, что бурными романами артист прогремел громче.

Фото: teleprogramma.pro teleprogramma.pro

Со своей женой Ларисой Копенкиной , которая ему годится в матери, музыкант познакомился, когда ему было 30 лет. А ей – 59. Их свадьба состоялась в 2013 году, и продлился союз 2 года, сопровождаясь скандалами и походами на ток-шоу.

Однако, жизнь преподносит сюрпризы. И отправившийся на майские в Сочи Шаляпин повстречал бывшую, с которой провел целый день, наслаждаясь отдыхом и вниманием публики к себе.

«Встретил в горах чудо»,

- подписал снимок Шаляпин.

Шаляпин и Копенкина встретились около фуникулера и отправились вверх на Розу Пик, где полюбовались видами на горы, насладились отдыхом в бассейне и много смеялись.