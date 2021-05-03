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У Лолиты начались первые симптомы болезни Альцгеймера

Экспресс газета
3 часа назад
57-летняя певица Лолита Милявская пожаловалась на появление первых симптомов болезни Альцгеймера. Экс-супруга Александра Цекало считает, что она подвержена повышенному риску серьезных заболеваний. Накануне артистка стала гостьей передачи «ДНК-шоу» на канале «Пятница!», где откровенно рассказала о своем здоровье. Как оказалось, Милявская уже сдала тест на предрасположенность к болезни Альцгеймера, но результаты пока не получила. Однако настроена Лолита пессимистично.
У Лолиты начались первые симптомы болезни Альцгеймера
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«По каким-то вещам, которые транслировала своим собеседникам, понимаю, что у меня есть риск заполуить болезнь Альцгеймера. Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело. Это работа над собой. Все в наших руках», — сказала Милявская.
Любопытно, что несколько лет назад исполнительница уже делала ДНК-тест, который показал весьма неожиданные результаты. Оказалось, к примеру, что у Лолиты имеются проблемы с геном координации и ориентации в пространстве, в результате чего ей тяжело даются некоторые виды физической активности — например, танцы или вождение автомобиля. Зато врачи заверили Милявскую, что у нее нет предрасположенности алкоголизма — именно поэтому сейчас певица не боится пропустить рюмочку-другую.
«Как человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, я подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. А еще мне всегда тяжело давались танцы. Все, что на сцене мне нужно было станцевать, всегда стоило мне больших усилий. Кто-то на это тратил два часа, а я месяц. И я не знала, что это ген. А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу до сих пор позволить себе выпить», — похвасталась Лолита.
Звёзды,Лолита Милявская,Александр Цекало,
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