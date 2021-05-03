У Лолиты начались первые симптомы болезни Альцгеймера

«По каким-то вещам, которые транслировала своим собеседникам, понимаю, что у меня есть риск заполуить болезнь Альцгеймера. Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело. Это работа над собой. Все в наших руках», — сказала Милявская.
«Как человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, я подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. А еще мне всегда тяжело давались танцы. Все, что на сцене мне нужно было станцевать, всегда стоило мне больших усилий. Кто-то на это тратил два часа, а я месяц. И я не знала, что это ген. А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу до сих пор позволить себе выпить», — похвасталась Лолита.