У Лолиты начались первые симптомы болезни Альцгеймера

Любопытно, что несколько лет назад исполнительница уже делала ДНК-тест, который показал весьма неожиданные результаты. Оказалось, к примеру, что у Лолиты имеются проблемы с геном координации и ориентации в пространстве, в результате чего ей тяжело даются некоторые виды физической активности — например, танцы или вождение автомобиля. Зато врачи заверили Милявскую, что у нее нет предрасположенности алкоголизма — именно поэтому сейчас певица не боится пропустить рюмочку-другую.