Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери

Продюсер Яна Рудковская недавно снова стала матерью. Семимесячный малыш Арсений был рожден от суррогатной матери. Рудковская вместе с супругом Евгением Плющенко трепетно скрывали ожидание ребенка вплоть до его рождения.
Фото: @rudkovskayaofficial@rudkovskayaofficial
При этом за семь месяцев супруги ни разу не показали лицо малыша. Вчера, второго мая, это все же произошло. Яна поздравила россиян со светлым праздником Пасхи, показав малыша.
@rudkovskayaofficial
«Самый светлый, добрый праздник! Христос Воскресе! Мира, здоровья и любви всем моим подписчикам», — написала звезда под фото.
На другом фото Рудковская позировала вместе с двумя своими сыновьями.