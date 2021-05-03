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Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери

Диана Товсепова
3 часа назад
Продюсер Яна Рудковская недавно снова стала матерью. Семимесячный малыш Арсений был рожден от суррогатной матери. Рудковская вместе с супругом Евгением Плющенко трепетно скрывали ожидание ребенка вплоть до его рождения.
Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери
Фото: @rudkovskayaofficial@rudkovskayaofficial
При этом за семь месяцев супруги ни разу не показали лицо малыша. Вчера, второго мая, это все же произошло. Яна поздравила россиян со светлым праздником Пасхи, показав малыша.
@rudkovskayaofficial
«Самый светлый, добрый праздник! Христос Воскресе! Мира, здоровья и любви всем моим подписчикам», — написала звезда под фото.
На другом фото Рудковская позировала вместе с двумя своими сыновьями.
@rudkovskayaofficial
Звёзды,Андрей Аршавин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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