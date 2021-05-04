От Заворотнюк до Моисеева: как сегодня живут звезды с пугающими диагнозами

Эти фамилии знает вся страна, но их обладателей давно не видно ни на экранах, ни на красных ковровых дорожках. Виной тому серьезные проблемы со здоровьем. Сегодня в нашем материале звезды, которые продолжают бороться с заболеваниями. Кто-то из них надеется на выздоровление, кто-то уже нет.

Борис Моисеев

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт — часть тела оказалась парализована, появились проблемы с речью. С тех пор исполнитель не выходит на сцену. Но связь с журналистами все-таки поддерживает. Артист рассказывал, что ему нелегко далось вынужденное решение не выходить больше на сцену. Успокаивает себя тем, что на пенсии. Все дни он проводит по большей части дома — за компьютером, по хозяйству хлопочет домработница. Моисеев смотрит выступления коллег, комплименты делает Светлане Лободе — очень нравятся ее сценический образ и песни. Последний раз публично Моисеева видели на юбилейном концерте Аллы Пугачевой два года назад. Артист пришел к любимой Алле с охапкой тюльпанов в руках. Алла Борисовна друга в беде не бросает — всегда старается помочь, интересуется здоровьем.

Также на связи с Моисеевым Алена Апина — артист является крестным отцом ее дочери Ксюши. Певица сама предложила другу стать таким образом отцом — как известно, у Моисеева нет собственных детей.

По статистике, лишь 25% пациентов после инсульта возвращаются к привычной жизни.

Анастасия Заворотнюк

3 апреля актрисе исполнилось 50 лет. Юбилей Анастасия встретила в кругу семьи — уже два года она борется с глиобластомой (рак головного мозга). Новости о диагнозе прозвучали для поклонников и многих коллег, как удар грома. Рядом с ней все время лечения находятся муж Петр Чернышев , сын Майкл, старшая дочь Анна и самая маленькая — двухлетняя Мила. Нужно отдать должное семье, они долгое время воздерживались от каких-либо комментариев. Лишь недавно Анна начала общаться с поклонниками матери — благодарить за моральную поддержку.

«В адрес Анастасии пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов. Благодарим всех за этот праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед»,

— благодарили всех родственники.

Они также отдельно поблагодарили двух ведущих докторов-онкологов Европейского медицинского центра, которые занимаются лечением артистки и, по их словам, буквально своими руками творят чудеса.

Маргарита Терехова

Одна из красивейших актрис советского кино, муза режиссера Андрея Тарковского . Больше десяти лет народная артистка страдает от болезни Альцгеймера. Она не узнает даже родных, не разговаривает и уже не встает — лишь иногда улыбается, жестикулирует. Диагноз застал актрису во время работы: тогда Терехова репетировала одну из ролей в Театре Моссовета. Коллеги, а затем дети обратили внимание, что женщина начала забывать свои реплики, а потом события, названия бытовых предметов. Стало ясно, что сцену нужно оставить, а следить за здоровьем придется с помощью сиделки. У актрисы двое детей: сын и дочь, которые заботятся о матери. Некоторое время назад они публично просили помощи: уход за актрисой стоит денег, а с ними в семье негусто.

Увы, болезнь Альцгеймера неизлечима — она может лишь прогрессировать. Заболевание отличается снижением памяти, расстройством интеллекта и постепенно полным изменением личности. Принято считать, что возникновение заболевания имеет генетическую предрасположенность.

Андрей Губин

Об Андрее Губине давно не слышно. Некогда популярный исполнитель последнее время жил в Уфе, а затем якобы перебрался в Таиланд. О своих проблемах со здоровьем автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Лиза» рассказал сам. Губин жаловался, что у него буквально все болит: и тело, и лицо, и зубы. Началось все с болей в спине, которые якобы спровоцировал стресс после смерти любимого отца. Тогда певец решил докопаться до причины недомоганий. Он объездил ведущие неврологические клиники в разных городах, где получил вердикт психиатров и психотерапевтов — мужчина здоров. Боли при этом продолжают мучить Губина. Поклонники отмечают, что внешне «мальчик-бродяга» сильно изменился и выглядит не лучшим образом. Губин парирует: алкоголь он употребляет умеренно, а с годами уж точно никто не молодеет. Впрочем, увидеть на сцене певца давно не представляется возможным — можно сказать, он ведет довольно затворнический образ жизни.

Валентин Юдашкин

Один из самых известных российских дизайнеров тоже нечасто радует публику своими выходами — только когда дело касается презентации новой коллекции. Многие знают, что дизайнер последние пять лет борется с онкологическим диагнозом — у него рак почки. Поначалу семья кутюрье слухи не подтверждала — о болезни рассказал Иосиф Кобзон в эфире одного из ток-шоу. Вскоре стало ясно, что скрывать бессмысленно — увы, с онкологией мужественно сражаются тысячи людей по всему миру.