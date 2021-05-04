От Заворотнюк до Моисеева: как сегодня живут звезды с пугающими диагнозами

Одна из красивейших актрис советского кино, муза режиссера Андрея Тарковского
. Больше десяти лет народная артистка страдает от болезни Альцгеймера. Она не узнает даже родных, не разговаривает и уже не встает — лишь иногда улыбается, жестикулирует. Диагноз застал актрису во время работы: тогда Терехова
репетировала одну из ролей в Театре Моссовета. Коллеги, а затем дети обратили внимание, что женщина начала забывать свои реплики, а потом события, названия бытовых предметов. Стало ясно, что сцену нужно оставить, а следить за здоровьем придется с помощью сиделки. У актрисы двое детей: сын и дочь, которые заботятся о матери. Некоторое время назад они публично просили помощи: уход за актрисой стоит денег, а с ними в семье негусто.