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От Заворотнюк до Моисеева: как сегодня живут звезды с пугающими диагнозами

Passion.ru
4 часа назад
Эти фамилии знает вся страна, но их обладателей давно не видно ни на экранах, ни на красных ковровых дорожках. Виной тому серьезные проблемы со здоровьем. Сегодня в нашем материале звезды, которые продолжают бороться с заболеваниями. Кто-то из них надеется на выздоровление, кто-то уже нет.
От Заворотнюк до Моисеева: как сегодня живут звезды с пугающими диагнозами
Фото: Passion.ruPassion.ru

Борис Моисеев

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт — часть тела оказалась парализована, появились проблемы с речью. С тех пор исполнитель не выходит на сцену. Но связь с журналистами все-таки поддерживает. Артист рассказывал, что ему нелегко далось вынужденное решение не выходить больше на сцену. Успокаивает себя тем, что на пенсии. Все дни он проводит по большей части дома — за компьютером, по хозяйству хлопочет домработница. Моисеев смотрит выступления коллег, комплименты делает Светлане Лободе — очень нравятся ее сценический образ и песни. Последний раз публично Моисеева видели на юбилейном концерте Аллы Пугачевой два года назад. Артист пришел к любимой Алле с охапкой тюльпанов в руках. Алла Борисовна друга в беде не бросает — всегда старается помочь, интересуется здоровьем.
Также на связи с Моисеевым Алена Апина — артист является крестным отцом ее дочери Ксюши. Певица сама предложила другу стать таким образом отцом — как известно, у Моисеева нет собственных детей.
По статистике, лишь 25% пациентов после инсульта возвращаются к привычной жизни.

Анастасия Заворотнюк

3 апреля актрисе исполнилось 50 лет. Юбилей Анастасия встретила в кругу семьи — уже два года она борется с глиобластомой (рак головного мозга). Новости о диагнозе прозвучали для поклонников и многих коллег, как удар грома. Рядом с ней все время лечения находятся муж Петр Чернышев, сын Майкл, старшая дочь Анна и самая маленькая — двухлетняя Мила. Нужно отдать должное семье, они долгое время воздерживались от каких-либо комментариев. Лишь недавно Анна начала общаться с поклонниками матери — благодарить за моральную поддержку.
«В адрес Анастасии пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов. Благодарим всех за этот праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед»,
— благодарили всех родственники.
Они также отдельно поблагодарили двух ведущих докторов-онкологов Европейского медицинского центра, которые занимаются лечением артистки и, по их словам, буквально своими руками творят чудеса.

Маргарита Терехова

Одна из красивейших актрис советского кино, муза режиссера Андрея Тарковского. Больше десяти лет народная артистка страдает от болезни Альцгеймера. Она не узнает даже родных, не разговаривает и уже не встает — лишь иногда улыбается, жестикулирует. Диагноз застал актрису во время работы: тогда Терехова репетировала одну из ролей в Театре Моссовета. Коллеги, а затем дети обратили внимание, что женщина начала забывать свои реплики, а потом события, названия бытовых предметов. Стало ясно, что сцену нужно оставить, а следить за здоровьем придется с помощью сиделки. У актрисы двое детей: сын и дочь, которые заботятся о матери. Некоторое время назад они публично просили помощи: уход за актрисой стоит денег, а с ними в семье негусто.
Увы, болезнь Альцгеймера неизлечима — она может лишь прогрессировать. Заболевание отличается снижением памяти, расстройством интеллекта и постепенно полным изменением личности. Принято считать, что возникновение заболевания имеет генетическую предрасположенность.

Андрей Губин

Об Андрее Губине давно не слышно. Некогда популярный исполнитель последнее время жил в Уфе, а затем якобы перебрался в Таиланд. О своих проблемах со здоровьем автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Лиза» рассказал сам. Губин жаловался, что у него буквально все болит: и тело, и лицо, и зубы. Началось все с болей в спине, которые якобы спровоцировал стресс после смерти любимого отца. Тогда певец решил докопаться до причины недомоганий. Он объездил ведущие неврологические клиники в разных городах, где получил вердикт психиатров и психотерапевтов — мужчина здоров. Боли при этом продолжают мучить Губина. Поклонники отмечают, что внешне «мальчик-бродяга» сильно изменился и выглядит не лучшим образом. Губин парирует: алкоголь он употребляет умеренно, а с годами уж точно никто не молодеет. Впрочем, увидеть на сцене певца давно не представляется возможным — можно сказать, он ведет довольно затворнический образ жизни.

Валентин Юдашкин

Один из самых известных российских дизайнеров тоже нечасто радует публику своими выходами — только когда дело касается презентации новой коллекции. Многие знают, что дизайнер последние пять лет борется с онкологическим диагнозом — у него рак почки. Поначалу семья кутюрье слухи не подтверждала — о болезни рассказал Иосиф Кобзон в эфире одного из ток-шоу. Вскоре стало ясно, что скрывать бессмысленно — увы, с онкологией мужественно сражаются тысячи людей по всему миру.
Юдашкин рассказывал, что живет теперь кварталами — каждые три месяца у него чек-ап. Когда получает подтверждение врачей о ремиссии, выдыхает. И живет в привычном режиме следующие три месяца. Говорит, что морально это, конечно, тяжело, ведь в перерывах между обследованиями нужно продолжать работать, общаться с близкими и по возможности хорошо выглядеть.
Звёзды,Андрей Губин,Валентин Юдашкин,Петр Чернышев,Борис Моисеев,Анастасия Заворотнюк,Светлана Лобода,Маргарита Терехова,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,Андрей Тарковский,
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