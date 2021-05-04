Дочь Ефремова просит 10 миллионов за "скользкий" комментарий об отце

Анна-Мария Ефремова, которая просит называть себя Сергей, призналась, что ей тяжело комментировать ситуацию с отцом и она готова пойти на это только за 10 миллионов рублей.
В интервью, опубликованном на канале Premier, 20-летний наследник актера вспомнил о смертельном ДТП, виновником которого стал Ефремов:
"Когда произошла эта история, я пережил приступ сильных эмоций, но после этого наступило странное отстраненное состояние. Да, это случилось, и ладно. Мой мозг справляется со стрессовыми ситуациями".
Сергей добавил, что готов "скользко" прокомментировать случившееся, но только, если за интервью ему заплатят "10 лямов":
"В отличие от адвоката Эльмана Пашаева, предпочитаю действовать изощренно. На этом точечка".