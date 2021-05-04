Отмечается, что с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. По данным издания, в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.