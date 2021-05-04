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Раскрыты подробности развода Билла Гейтса

Lenta.ru
1 час назад
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс, которые накануне объявили о решении развестись, не заключали брачный контракт. Подробности их расставания раскрыло издание TMZ.
Отмечается, что с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. По данным издания, в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.
Согласно документам, Билл и Мелинда Гейтс попросили назначить суд на апрель 2022 года. В то же время TMZ отмечает, что им скорее всего удастся достичь соглашения без суда.
Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе в понедельник, 3 мая. Они заявили, что приняли решение окончить брак после долгих размышлений, и подчеркнули, что продолжат вместе работать над благотворительным фондом.
Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.
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