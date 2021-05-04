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Звездам тоже нужен отдых: как знаменитости проводят майские праздники

Стелла Шмель
1 час назад
Российские селебрити не преминули воспользоваться выдавшимися нерабочими днями, чтобы отдохнуть от суеты дел. Но пропадать полностью с радаров звезды отечественного шоу-бизнеса не планируют, поэтому публикуют фотографии в своих профилях Instagram.
Балерина Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков пикантными снимками в воде. "Отдыхаю, набираюсь сил, кайфую, радуюсь, бездельниаю, наслаждаюсь", - подписала снимок она.
1/7 Балерина Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков пикантными снимками в воде. "Отдыхаю, набираюсь сил, кайфую, радуюсь, бездельниаю, наслаждаюсь", - подписала снимок она.
Фото: @volochkova_art
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Настасья Самбурская: "Когда-то я загадала себе желание, ездить на море 3 раза в год. Мечта казалась несбыточной, но мечтать надо по максимуму! И вот я в бухте Инал второй раз за год".
2/7 Настасья Самбурская: "Когда-то я загадала себе желание, ездить на море 3 раза в год. Мечта казалась несбыточной, но мечтать надо по максимуму! И вот я в бухте Инал второй раз за год".
Фото: @samburskaya
Ксения Собчак: "Ну что,угадаете куда я прилетела на майские длинные выходные? ))) Сюда пускают без виз,нет карантинной истерики и тесты на вьезде никого не интересуют. Дальний островок свободы,но главное- это НЕ мальдивы".
3/7 Ксения Собчак: "Ну что,угадаете куда я прилетела на майские длинные выходные? ))) Сюда пускают без виз,нет карантинной истерики и тесты на вьезде никого не интересуют. Дальний островок свободы,но главное- это НЕ мальдивы".
Фото: @xenia_sobchak
Кристина Орбакайте: "Иногда хочется побаловать себя пиццей 🍕Мы с Клавочкой любим «белую»".
4/7 Кристина Орбакайте: "Иногда хочется побаловать себя пиццей 🍕Мы с Клавочкой любим «белую»".
Фото: @orbakaite_k
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А вот Анна Седокова не стала ничего комментировать, но фотография получилась максимально красноречивой. К тому же, певица добавила геолокацию - Лос-Анджелес.
5/7 А вот Анна Седокова не стала ничего комментировать, но фотография получилась максимально красноречивой. К тому же, певица добавила геолокацию - Лос-Анджелес.
Фото: @annasedokova
А вот Рита Дакота, похоже, вернулась из путешествия. Про него она написала: "Однажды утром Федя разбудил меня со словами «Мы улетаем на Флорес на 4 дня, будем ходить на корабле по Малым Зондским островам и вдохновляться, пакуй чемоданы»".
6/7 А вот Рита Дакота, похоже, вернулась из путешествия. Про него она написала: "Однажды утром Федя разбудил меня со словами «Мы улетаем на Флорес на 4 дня, будем ходить на корабле по Малым Зондским островам и вдохновляться, пакуй чемоданы»".
Фото: @ritadakota
Певица Наташа Королева: "После праздничных застолий , банька и Детокс очень правильное решение !!! Будьте все здоровы !!!".
7/7 Певица Наташа Королева: "После праздничных застолий , банька и Детокс очень правильное решение !!! Будьте все здоровы !!!".
Фото: @koroleva__star
Пока одни решили урвать несколько дней, чтобы позагорать на зарубежных открытых курортах, другие предпочли остаться в городе или уехать на дачу.
В галерее "Рамблера" - снимки с отпускных поездок звезд. А вы уже похвастались своей фигурой, купальником и тем, как проводите время в эти дни?
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