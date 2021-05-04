Звездам тоже нужен отдых: как знаменитости проводят майские праздники

Российские селебрити не преминули воспользоваться выдавшимися нерабочими днями, чтобы отдохнуть от суеты дел. Но пропадать полностью с радаров звезды отечественного шоу-бизнеса не планируют, поэтому публикуют фотографии в своих профилях Instagram.
Пока одни решили урвать несколько дней, чтобы позагорать на зарубежных открытых курортах, другие предпочли остаться в городе или уехать на дачу.
В галерее "Рамблера" - снимки с отпускных поездок звезд. А вы уже похвастались своей фигурой, купальником и тем, как проводите время в эти дни?