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«Все тело в порезах»: Дана Борисова рассказала о состоянии дочери

WMJ.ruиещё 2
1 час назад
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полину Аксенову госпитализировали из-за последствий панической атаки.
«Все тело в порезах»: Дана Борисова рассказала о состоянии дочери
Фото: WMJ.RUWMJ.RU
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова оказалась в больнице с ранами и порезами по всему телу. Как рассказала Борисова, ее 13-летняя наследница сама нанесла себе травмы. Матери свой поступок Полина объяснила тем, что у нее происходили панические атаки, во время которых она себя не контролировала. Телеведущая с разрешения дочери поделилась ее снимками из палаты и описала ситуацию в семье.
Впервые я увидела глубокие царапины на руках у дочки две недели назад по приезду в Москву из Питера. Естественно я задала вопрос, это что такое. Полина ответила, что ее поцарапала наша собачка. Но от матери, как бы не старались дети, никогда ничего не скроешь. Стало понятно, что собака не имеет к этому никакого отношения! Все тело в порезах: руки, ноги, шея, живот. Дочка перестала стесняться... Закрывалась в ванной и надрезала запястья, царапала бритвой кожу в укромных уголках школы. Мне и специалистам Полина это все объясняла паническими атаками, из-за которых она себя не контролирует... Я уже просто схожу с ума,
— рассказала Дана Борисова в подписи к выложенному видео.
44-летняя телеведущая также поблагодарила сотрудников клиники, в которой находится ее дочь, и обратилась за советом к подписчикам.
Дана Борисова родила дочь Полину во время романа с предпринимателем Максимом Аксеновым. После расставания с ним их наследница жила то с матерью, то с отцом, так как Борисова страдала наркотической зависимостью. К началу этого года отношения Даны Борисовой с дочерью, казалось, наладились: Полина даже вышла вместе с мамой в свет.
Звёзды,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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