«Все тело в порезах»: Дана Борисова рассказала о состоянии дочери

Впервые я увидела глубокие царапины на руках у дочки две недели назад по приезду в Москву из Питера. Естественно я задала вопрос, это что такое. Полина ответила, что ее поцарапала наша собачка. Но от матери, как бы не старались дети, никогда ничего не скроешь. Стало понятно, что собака не имеет к этому никакого отношения! Все тело в порезах: руки, ноги, шея, живот. Дочка перестала стесняться... Закрывалась в ванной и надрезала запястья, царапала бритвой кожу в укромных уголках школы. Мне и специалистам Полина это все объясняла паническими атаками, из-за которых она себя не контролирует... Я уже просто схожу с ума,