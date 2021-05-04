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Лариса Голубкина вышла на связь из больницы и рассказала о своем самочувствии

Teleprogramma.pro
14 минут назад
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина 4 мая угодила в больницу. В прошлом году актрисе исполнилось 80 лет и серьезный возраст заставляет врачей опасаться за пациентку.
Голубкина вышла на связь из больницы
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Тем не менее сама актриса настроена позитивно и намерена в ближайшее время отправиться домой. Медики делают все необходимое, чтобы народная артистка РСФСР как можно скорее восстановилась после перелома шейки бедра.
Подобные переломы очень сложно переносятся в таком возрасте. А ситуация с Ларисой Голубкиной усугубилась коронавирусной инфекций, которую она перенесла недавно.
«На реабилитации нахожусь. Госпитализация связана с ногой и ковидом, я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь»,
— поделилась актриса с 5-tv.ru.
Актриса позитивно настроена и говорит, что уже ходит по палате.
«Хожу, только не пою еще»,
— пошутила знаменитость.
Зрителям Лариса Голубкина знакома по фильмам «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и многим другим. В конце прошлого года она неудачно упала со сцены и получила перелом шейки бедра, сообщал телеканал «360».
Звёзды,Лариса Голубкина,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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