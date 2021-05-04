Голубкина вышла на связь из больницы

Тем не менее сама актриса настроена позитивно и намерена в ближайшее время отправиться домой. Медики делают все необходимое, чтобы народная артистка РСФСР как можно скорее восстановилась после перелома шейки бедра.
Подобные переломы очень сложно переносятся в таком возрасте. А ситуация с Ларисой Голубкиной усугубилась коронавирусной инфекций, которую она перенесла недавно.
«На реабилитации нахожусь. Госпитализация связана с ногой и ковидом, я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь»,
Актриса позитивно настроена и говорит, что уже ходит по палате.
«Хожу, только не пою еще»,
— пошутила знаменитость.
Зрителям Лариса Голубкина знакома по фильмам «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и многим другим. В конце прошлого года она неудачно упала со сцены и получила перелом шейки бедра, сообщал телеканал «360».