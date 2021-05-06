Кто из звезд решился на развод с детьми на руках

Рождение ребенка — всегда новый этап в жизни любой семьи. И хотя принято думать, что дети укрепляют брак, на практике это далеко не всегда так. Большое количество пар не проходят проверку родительством и расстаются в первый год жизни малыша. Вспомним, кто из звезд расстался с партнером, став незадолго до этого мамой.

Ольга Зуева: одна в городе

Совсем недавно актер и режиссер Данила Козловский официально рассказал в интервью, что они с Ольгой Зуевой давно не вместе. Пара рассталась вскоре после рождения дочери Оды Валентины. Модель и режиссер Зуева живет с дочкой в Нью-Йорке, где когда-то начинала карьеру в модельном бизнесе. Козловский навещает ребенка, как только появляется возможность. Режиссер не скрывает, что «поступил гадко, Оля такого не заслужила». Назвать причину развода он отказался, но всем стало понятно: слухи о романе с Оксаной Акиньшиной , сыгравшей в его фильме «Чернобыль», чистая правда. Пару не раз видели вместе, в том числе после премьеры их детища на большом экране.

@danilakozlovsky

Данила Козловский с дочерью

Ольга Зуева на страдающую мать-одиночку не похожа: молодая мама выкладывает фото из Нью-Йорка, а недавно она переместилась в декорации Мальдивских островов, где отдыхает с малышкой.

Рита Дакота: обиды не держу

В паре Риты Дакоты Влада Соколовского с громким заявлением выступила в свое время певица. Она премного удивила поклонников новостью о разводе по причине многочисленных измен мужа. О неверности супруга жена узнала, как часто бывает, последней... Малышке Мие на тот момент не было и года. Дакота признавалась позже, что этот период в жизни был невероятно сложным: певица сильно поправилась после родов и никак не могла похудеть, а бывший муж выкладывал фото с новой пассией — фитнес-моделью, форме которой можно только позавидовать.

К счастью, Рита не столкнулась с материальными проблемами — девушка всегда неплохо зарабатывала, а скандальный развод лишь повысил интерес к ней (и как следствие — заработки). Справиться с обидой и болью помогли сессии у психолога. А спустя непродолжительное время Рита встретила нового мужчину, с которым счастлива сейчас. Обиды на бывшего мужа тоже больше не держит (во всяком случае, публично) — Влад общается с дочерью, бывшие супруги поздравляют друг друга с праздниками.

@ritadakota

Рита Дакота с дочерью

Виктория Дайнеко: может постоять за себя

Расставание Виктории Дайнеко с отцом ее дочери Лидии красивым не назовешь. Их брак продержался меньше года. Позже певица, которая до сих пор не показывает лица пятилетней малышки, рассказывала в интервью, что отношения с барабанщиком Дмитрием Клейманом изначально были похожи на типичный итальянский брак: каждый вечер заканчивался бурным выяснением отношений. Поначалу это устраивало обоих, но когда появился ребенок, стало ясно — это ненормально. Супруги расстались. По словам Клеймана, Дайнеко не давала ему видеться с дочерью. А брак, по его версии, распался от того, что певицу не устраивали заработки на тот момент 20-летнего парня. Он уверяет, что использовал любую возможность заработать, плюс помогал с ребенком — менял подгузники, укачивал, просыпался по ночам, но все без толку — Виктория якобы всегда была недовольна и порой даже набрасывалась на него с кулаками.

@victoriadaineko

Виктория Дайнеко до сих пор не показывает лицо дочери в соцсетях

После расставания прошло немало времени, прежде чем супруги договорились о совместной опеке над ребенком. Судя по всему, эмоции схлынули и теперь отец беспрепятственно видится с дочерью.

Юлия Барановская: как не пропасть с тремя детьми

Конечно, нельзя не вспомнить нашумевшую историю телеведущей Юлии Барановской Андрей Аршавин , завершивший недавно футбольную карьеру, оставил гражданскую жену, когда она была беременна их третьим ребенком. Барановская позже подробно рассказывала об этом в своей книге. Любовницу мужа (речь об Алисе Казьминой , с которой спортсмен тоже некрасиво расстался, — прим. ред.) Юлия знала: они общались в одной компании. Девушка долгое время пыталась помириться с возлюбленным, простить его интрижку на стороне, но он выступил инициатором разрыва — по телефону. А затем не хотел выплачивать алименты — заставить помогли дорогие адвокаты. Впрочем, сейчас размер алиментов заметно снизился — Аршавин зарабатывает в разы меньше прежнего.

@baranovskaya_tv

«Я любила его, мы были вместе, у нас было хорошее и плохое, но эти годы были абсолютно счастливыми. Память о них он разрушил полностью»,

— подытожила в книге Барановская. Все знают, что после расставания с футболистом она сделала карьеру на телевидении и стала примером для многих женщин, оставшихся после развода с детьми.

Отношения Агнии Дитковските и Алексея Чадова были бурными с самого начала. Пара познакомилась на съемках фильма «Жара» — роман развивался стремительно. Поклонники ждали сообщений о свадьбе, но спустя несколько лет пара рассталась. Причиной Чадов позже называл третьих лиц, то есть подруг Агнии, которые якобы вмешивались в их отношения и советовали ей расстаться с актером после каждой ссоры. Спустя несколько лет, когда обиды остались в прошлом, чувства вновь напомнили о себе — пара не просто воссоединилась: актеры поженились и стали родителями сына. Увы, спустя еще несколько лет Агния приняла решение подать на развод и остаться с ребенком на руках. Бывшие супруги мучительно выясняли отношения и никак не могли прийти к компромиссу. Сейчас это в прошлом — бывшие возлюбленные наладили личную жизнь и воспитывают сына без каких-либо претензий друг к другу.

@ditkovskyte

Агния Дитковските с сыном