Тяжелый недуг Глаголевой поразил актрису после истории с Хоркиной

Уже после смерти Глаголевой стало известно, что о своем страшном диагнозе она узнала в 2007 году — как раз после того, как Хоркина родила ребенка, и новая семейная драма потрясла жизнь Веры Витальевны. Возможно, это совпадение. Из-за твердых жизненных принципов актрисы журналистам остается только гадать, насколько сильно она переживала в тот период.