Тяжелый недуг Глаголевой поразил актрису после истории с Хоркиной

Печальная история актрисы и режиссера Веры Глаголевой
не сходит со страниц СМИ. В 2017 году известная артистка скончалась от рака желудка, и только самые близкие люди знали, что перед этим она боролась с тяжелым недугом более десяти лет. И все это на фоне предательств двоих ее мужей. Первый — режиссер Родион Нахапетов
— уехал в США, оставив жену в России с двумя маленькими детьми, второй — бизнесмен Кирилл Шубский
— завел отношения на стороне с гимнасткой Светланой Хоркиной
, которая родила ему ребенка. От всех этих переживаний Глаголева, безусловно, страдала, но гордость и воспитание не давали ей «выносить сор из избы» и устраивать скандалы в прессе.