Надежда Бабкина бросила мужа из-за сына

Артистка не смогла простить любимому человеку равнодушия по отношению к ребенку. 71-летняя королева русской народной песни Надежда Бабкина вот уже более 18 лет счастлива в отношениях с Евгением Гором . Партер моложе звезды на 30 лет, но это ничуть их не смущает. В отличие от поклонников, которые чего только не выдумывают, считая, что столь большая разница в возрасте не способствует гармонии. К тому же официально они не зарегистрированы.

Фото: Russian Teleweek Russian Teleweek

Бабкина неоднократно признавалась, что Евгений делал ей предложения руки и сердца, но она неизменно отказывалась, считая, что им хорошо и без штампа в паспорте.

Тем более, что официальный брак певицы оказался непрочным. Она любила Владимира Заседателева, от которого родила сына Даниила.

Но однажды мальчик попал в серьезную аварию и был доставлен в больницу. У его кровати Надежда Георгиевна оказалась одна, отец не стал слишком спешить к родному сыну, оказавшемуся на грани между жизнью и смертью.

Тогда Бабкина и задумалась, зачем ей рядом такой мужчина.

«Потом у меня с мужем не заладилось по причине, что он не так отреагировал на ЧП с сыном. Для себя сказала: „Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!“ И все, и рассталась»,

— заговорила о событиях минувших лет Надежда Бабкина в эфире программы «Сегодня вечером».

А вот Евгению Горшечкову (настоящая фамилия Гора) она верит. Отвечая на постоянные вопросы о своих нынешних отношениях, Бабкина заявила:

«Кто он мне? Я не скажу, что муж. Просто мужчина, который держит эту скалу: если он — Гор, то я — скала. За эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни».