Надежда Бабкина бросила мужа из-за сына

Артистка не смогла простить любимому человеку равнодушия по отношению к ребенку. 71-летняя королева русской народной песни Надежда Бабкина
вот уже более 18 лет счастлива в отношениях с Евгением Гором
. Партер моложе звезды на 30 лет, но это ничуть их не смущает. В отличие от поклонников, которые чего только не выдумывают, считая, что столь большая разница в возрасте не способствует гармонии. К тому же официально они не зарегистрированы.
Фото: Russian TeleweekRussian Teleweek
Бабкина неоднократно признавалась, что Евгений делал ей предложения руки и сердца, но она неизменно отказывалась, считая, что им хорошо и без штампа в паспорте.
Тем более, что официальный брак певицы оказался непрочным. Она любила Владимира Заседателева, от которого родила сына Даниила.
Но однажды мальчик попал в серьезную аварию и был доставлен в больницу. У его кровати Надежда Георгиевна оказалась одна, отец не стал слишком спешить к родному сыну, оказавшемуся на грани между жизнью и смертью.
Тогда Бабкина и задумалась, зачем ей рядом такой мужчина.
«Потом у меня с мужем не заладилось по причине, что он не так отреагировал на ЧП с сыном. Для себя сказала: „Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!“ И все, и рассталась»,
— заговорила о событиях минувших лет Надежда Бабкина в эфире программы «Сегодня вечером».
А вот Евгению Горшечкову (настоящая фамилия Гора) она верит. Отвечая на постоянные вопросы о своих нынешних отношениях, Бабкина заявила:
«Кто он мне? Я не скажу, что муж. Просто мужчина, который держит эту скалу: если он — Гор, то я — скала. За эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни».
Она пояснила, что сохранению семьи очень способствует то, что оба они заняты любимым делом. Причем Евгений Гор действует автономно от своей звездной подруги, прекрасно обеспечивая себя, но не привлекая излишнего внимания публики.