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«Все тело в порезах»: Борисова рассказала о дочери

Катерина Саломе
49 минут назад
Телеведущая Дана Борисова рассказала о состоянии дочери, которая сейчас находится на госпитализации. 13-летняя Полина попала в больницу из-за последствий панической атаки. Об этом светская львица сообщила в своем Instagram-аккаунте.
«Все тело в порезах»: Борисова рассказала о дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Борисовой, ее наследница сама нанесла себе увечья. Девочка объяснила свой поступок преследовавшими ее паническими атаками.
«Впервые я увидела глубокие царапины на руках у дочки две недели назад по приезду в Москву из Питера. Естественно я задала вопрос, это что такое. Полина ответила, что ее поцарапала наша собачка. Но от матери, как бы не старались дети, никогда ничего не скроешь. Стало понятно, что собака не имеет к этому никакого отношения! Все тело в порезах: руки, ноги, шея, живот. Дочка перестала стесняться... Закрывалась в ванной и надрезала запястья, царапала бритвой кожу в укромных уголках школы. Мне и специалистам Полина это все объясняла паническими атаками, из-за которых она себя не контролирует... Я уже просто схожу с ума»,
— поделилась Дана, добавив, что из-за волнения за состояние дочери она «просто сходит с ума».
Звёзды,Дана Борисова,
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