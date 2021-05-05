Самые обсуждаемые разводы звезд

2020 год стал проверкой для многих звездных пар. И спустя месяцы жизнь в режиме самоизоляции принесла немало разводов.

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Самыми громкими расставаниями 2020 года стали разводы Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным и Кристины Асмус Гариком Харламовым . Первая пара рассталась из-за ссор и недопонимания в семье — как поделилась Агата Муцениеце, она и Павел Прилучный перестали понимать друг друга и решили разойтись мирно ради спокойствия своих детей. «Я его безумно люблю и, думаю, буду любить всю жизнь», — говорила актриса. После развода 8-летний Тимофей и 5-летняя Мия остались жить с мамой, но отец активно участвует в воспитании детей.

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Развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова тоже был довольно громким, особенно после высказывания Асмус на этот счет. Как оказалось, актриса много лет назад разочаровалась в муже и «устала» от него, а разрыв с ним принес ей облегчение и свободу. Сейчас бывшие супруги в мирных отношениях и воспитывают 6-летнюю дочь Настю.

Долгое время брак Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова казался публике идеальным: певица часто выкладывала в своем личном блоге милые семейные фотографии. Однако в мае 2020-го пошли слухи о ссоре семейной пары. Стало известно, что Гагарина и Исхаков больше не живут в одном доме, а фотограф начал выкладывать стихи собственного сочинения о разбитом сердце. В конечном итоге пара оставила оборону и объявила о своем разводе. Официально Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись 28 декабря 2020 года. Причину расставания они не назвали, но оба уточнили, что собираются поддерживать хорошие отношения ради дочери Мии и сына Андрея.

С разводом Александра Кержакова Миланы Тюльпановой связано множество слухов и скандалов. История разрыва началась с того, что во время беременности у Миланы возникла тяжелая депрессия, а супруг уехал на сборы. Ситуация усугубилась после внезапной смерти отца девушки Вадима Тюльпанова . Из-за трагедии Милана родила раньше срока и снова впала в депрессию.

Во время бракоразводного процесса Милана Тюльпанова рассказала немало подробностей о личной жизни. По словам девушки, Кержаков бил ее, обманывал, снимал на телефон во время рыданий и однажды даже украл их сына Артемия с дачи. К счастью, сейчас все страсти поутихли, Милана живет с сыном у мамы и рассказывает другим девушкам, как выйти из абьюзивных отношений.

Громким событием стал и разрыв Павла Аланы Мамаевых . Алана подала на развод после 8 лет брака. Причиной расставания стали постоянные измены футболиста, две из которых получили широкую огласку. После второй измены с испанской моделью Ирен Гарсиа Морено Алана Мамаева не выдержала и подала на развод.

В мае 2020 года Эмин Агаларов публично объявил о разводе с Аленой Гавриловой спустя всего полтора года брака. Отношения пары были для многих сказкой о любви наяву. Они встретились случайно, влюбились с первого взгляда и счастливо прожили вместе 5 лет, а потом сыграли красивую свадьбу. И более того, в январе у супругов родилась девочка, которую назвали Афиной. Однако даже спустя время пара неожиданно для всех подала на развод.

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Эмин Агаларов поделился черно-белым снимком со свадьбы и объявил о распаде брака с Аленой Гавриловой. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек», — обратился к супруге певец. Казалось бы, такие теплые слова, однако есть одно «но» — пост был выложен певцом в день рождения мамы Алены. Девушке посыпались сотни сообщений, и она, не выдержав, выложила в сториз свои слова по поводу развода.

Дайте мне время прийти в себя... пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы!

— написала Алена Гаврилова.

Шокирующими для поклонников стали разводы Иды Галич с Аланом Басиевым и Иры Смелой с Ильей Прусикиным. Многие фанаты искали скандальные причины разрывов, однако обе пары разошлись мирно.

Брак Иды Галич и Алана Басиева не продержался и 3 лет. Их история любви была красивой, но пара начала двигаться на разных скоростях: Ида бежала вверх по карьерной лестнице, а Алан не успевал. В итоге пара решила расстаться тихо и без претензий друг к другу.

Музыканты Ира Смелая и Илья Прусикин объявили о своем разводе в видеообращении. По их словам, они начали много ссориться, особенно из-за частых гастролей Прусикина. Оба супруга долго обдумывали решение о разводе и в итоге решились. Сейчас они общаются как друзья и воспитывают вместе сына Добрыню.

У нас было очень много претензий друг к другу. Их накопилась критическая масса. Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы были бы оба несчастными и перекинули бы это состояние на сына, но нам нельзя это допустить. Теперь мы настоящие друзья,