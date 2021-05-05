Самые необычные звездные фобии

Звезды российского шоу бизнеса рассказали о своих страхах.
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Боязнь электроприборов
Певица Нюша призналась, что старается избегать контактов с электричеством. Однажды в доме у звезды произошло короткое замыкание из-за утюга, певица дико перепугалась. Теперь у звезды – радиофо́бия.
Боязнь громких звуков
New Magazine
Певица Юлия Савичева рассказала, что не может терпеть громкие звуки. По этой причине она и не выступает на “Голубых огоньках” и на мероприятиях, где открывают шампанское или взрывают хлопушки. У Юлии – фонофобия.
Боязнь крови
Актриса Анастасия Мельникова страшно боится крови. Родители Анастасии врачи. Они очень хотели, чтобы дочка пошла по стопам родителей. Даже как-то взяли Настю в операционную в роли медсестры, но попытка не увенчались успехом. Ей стало плохо от вида крови и шприца. У Мельниковой гемофобия.
Певец и музыкант Илья Лагутенко до дрожи боится клещей. По словам звезды, фобию он получил после укуса этого членистоногого животного. У Ильи акарофобия.
Боязнь жаб и лягушек
“Король эстрады” Филипп Киркоров очень боится этих земноводных. Артист признался, что намного легче переносит змей. У Филиппа страх буфанофобия.
Боязнь толпы
Актриса Анастасия Вертинская очень боится находится в толпе незнакомых людей. После случая с Маликовым (когда в певца незнакомый кинул бутылку) Анастасия больше не расслабляется на сцене и всегда на чеку. У Вертинской демофобия.