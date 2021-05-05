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Самые необычные звездные фобии

New Magazine
1 час назад
Звезды российского шоу бизнеса рассказали о своих страхах.
Самые необычные звездные фобии
Фото: New MagazineNew Magazine

Боязнь электроприборов

Певица Нюша призналась, что старается избегать контактов с электричеством. Однажды в доме у звезды произошло короткое замыкание из-за утюга, певица дико перепугалась. Теперь у звезды – радиофо́бия.

Боязнь громких звуков

New Magazine
Певица Юлия Савичева рассказала, что не может терпеть громкие звуки. По этой причине она и не выступает на “Голубых огоньках” и на мероприятиях, где открывают шампанское или взрывают хлопушки. У Юлии – фонофобия.

Боязнь крови

Актриса Анастасия Мельникова страшно боится крови. Родители Анастасии врачи. Они очень хотели, чтобы дочка пошла по стопам родителей. Даже как-то взяли Настю в операционную в роли медсестры, но попытка не увенчались успехом. Ей стало плохо от вида крови и шприца. У Мельниковой гемофобия.

Боязнь водоемов и глубины

Валдис Пельш и Кристина Орбакайте похожи. Их объединяет один страх, боязнь утонуть. Артисты страдают аквафобией.

Боязнь клещей

New Magazine
Певец и музыкант Илья Лагутенко до дрожи боится клещей. По словам звезды, фобию он получил после укуса этого членистоногого животного. У Ильи акарофобия.

Боязнь жаб и лягушек

“Король эстрады” Филипп Киркоров очень боится этих земноводных. Артист признался, что намного легче переносит змей. У Филиппа страх буфанофобия.

Боязнь толпы

Актриса Анастасия Вертинская очень боится находится в толпе незнакомых людей. После случая с Маликовым (когда в певца незнакомый кинул бутылку) Анастасия больше не расслабляется на сцене и всегда на чеку. У Вертинской демофобия.
Звёзды,Юлия Савичева,Анастасия Вертинская,Анастасия Мельникова,Илья Лагутенко,Валдис Пельш,Кристина Орбакайте,Филипп Киркоров,
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