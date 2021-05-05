Бузову экстренно прооперировали

На данный момент Ольга находится в одной из московских клиник. Представители исполнительницы отказались давать комментарии относительно ее состояния, поэтому информации о том, как себя чувствует звезда пока нет.
Журналистам Teleprogramma.pro удалось связаться с матерью певицы Ириной Александровной. Та, в свою очередь, заявила, что не располагает никакой информацией на этот счет.
«Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу»,
— сказала родительница звезды, после чего повесила трубку.