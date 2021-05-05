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Бузову экстренно прооперировали

Катерина Саломе
2 часа назад
Стало известно об экстренной госпитализации телеведущей Ольги Бузовой. В больнице ее прооперировали под общим наркозом. Об этом сообщает издание StarHit.
Бузову экстренно прооперировали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
На данный момент Ольга находится в одной из московских клиник. Представители исполнительницы отказались давать комментарии относительно ее состояния, поэтому информации о том, как себя чувствует звезда пока нет.
Журналистам Teleprogramma.pro удалось связаться с матерью певицы Ириной Александровной. Та, в свою очередь, заявила, что не располагает никакой информацией на этот счет.
«Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу»,
— сказала родительница звезды, после чего повесила трубку.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Бузова преподнесла Киркорову особенный подарок.
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