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«Девочки делились на три категории»: Кадони вспомнил о знакомствах в интернете

Полина Алферова
21 минуту назад
У телеведущего «Дома-2» много поклонниц, однако он все еще свободен. В интервью для аккаунта телеканала «Ю» Влад Кадони опроверг все домыслы о том, что он пользуется служебным положением:
«Девочки делились на три категории»: Кадони вспомнил о знакомствах в интернете
Фото: @domkadoni@domkadoni
«Дом-2» для меня — это только работа, и все слухи, что я с некоторыми участницами себя фривольно веду, что какие-то истории есть за кадром, это чушь».
Также он рассказал о том, что в юности пытался найти свою любовь на сайтах знакомств, но безуспешно.
«В те времена девочки на сайтах делились на три категории. Первая — девочки пытались узнать и оценить, каково вообще твое материальное состояние. Вторая — любили общаться и могли переписываться месяцами, но совершенно не хотели встречаться в реальности. Третья — хотели серьезных отношений настолько сильно, что сразу начинались какие-то намеки и разговоры по поводу детей. Но когда ты молодой парень, ты понимаешь, что ты к этому не готов».
Влад Кадони уверен, что основа серьезных отношений — личное общение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Бузову экстренно прооперировали.
Звёзды,Влад Кадони,
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