«Девочки делились на три категории»: Кадони вспомнил о знакомствах в интернете

Также он рассказал о том, что в юности пытался найти свою любовь на сайтах знакомств, но безуспешно.

«В те времена девочки на сайтах делились на три категории. Первая — девочки пытались узнать и оценить, каково вообще твое материальное состояние. Вторая — любили общаться и могли переписываться месяцами, но совершенно не хотели встречаться в реальности. Третья — хотели серьезных отношений настолько сильно, что сразу начинались какие-то намеки и разговоры по поводу детей. Но когда ты молодой парень, ты понимаешь, что ты к этому не готов».