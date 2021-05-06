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Влад Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко

Диана Товсепова
1 час назад
Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко.
Влад Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко
Фото: @vladtopalovofficial@vladtopalovofficial
Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав несколько фотографий и видеороликов из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель.
«Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички», — заявил он.
Причину госпитализации Влад не объяснил.
Его супруга Регина Тодоренко ранее также опубликовала «сторис» из больницы. Девушка заявила, что ей необходимо провести какое-то время в клинике. При этом она также не уточнила, почему ее госпитализировали, но дополнила, что «все будет хорошо»,
Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии Регины Тодоренко.
Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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