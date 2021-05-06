Влад Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав несколько фотографий и видеороликов из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель.

Его супруга Регина Тодоренко ранее также опубликовала «сторис» из больницы. Девушка заявила, что ей необходимо провести какое-то время в клинике. При этом она также не уточнила, почему ее госпитализировали, но дополнила, что «все будет хорошо»,