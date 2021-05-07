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Светлана Лобода показала лицо своей младшей дочери Тильды

Клео.Ру
2 часа назад
До этого артистка предпочитала скрывать лицо своей наследницы, публикуя фото со спины.
Светлана Лобода показала лицо своей младшей дочери Тильды
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Лобода предпочитала держать в секрете внешность малышки, но, по всей видимости, посчитала, что девочка достаточно взрослая, чтобы показать ее публике. Тильде скоро исполниться три года. Певица разместила на своей странице в Инстаграме снимок с отдыха в Дубае. Она запечатлена на пляже вместе с малышкой.
@lobodaofficial
Фотография вызвала восторг подписчиков, которые написали множество восхищенных комментариев:
«Это что за сладенькая булочка»,
«Вот это да! Какая Тилька большая уже! Скоро 3 годика пупсу»,
«Обожаю такие фото, от них веет теплотой и любовью»,
«Какая вы хорошая мать».
Стоит отметить, что рабочий график Светланы в последнее время является очень насыщенным. Тем не менее, ей удалось выкроить время, чтобы отправиться на отдых с детьми. Певица уделяет значительное внимание их воспитанию и старается проводить как можно больше времени с дочками.
Как известно, Лобода скрывает информацию о том, кто является отцом Тильды. В СМИ неоднократно высказывались предположения, что им может быть Тилль Линдеманн, однако сама Светлана эти слухи категорически опровергает.
Звёзды,Светлана Лобода,
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