Светлана Лобода показала лицо своей младшей дочери Тильды

До этого артистка предпочитала скрывать лицо своей наследницы, публикуя фото со спины.

Лобода предпочитала держать в секрете внешность малышки, но, по всей видимости, посчитала, что девочка достаточно взрослая, чтобы показать ее публике. Тильде скоро исполниться три года. Певица разместила на своей странице в Инстаграме снимок с отдыха в Дубае. Она запечатлена на пляже вместе с малышкой.

@lobodaofficial

Фотография вызвала восторг подписчиков, которые написали множество восхищенных комментариев:

«Это что за сладенькая булочка»,

«Вот это да! Какая Тилька большая уже! Скоро 3 годика пупсу»,

«Обожаю такие фото, от них веет теплотой и любовью»,

«Какая вы хорошая мать».

Стоит отметить, что рабочий график Светланы в последнее время является очень насыщенным. Тем не менее, ей удалось выкроить время, чтобы отправиться на отдых с детьми. Певица уделяет значительное внимание их воспитанию и старается проводить как можно больше времени с дочками.