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Галустян попросил жителей Сочи не поднимать цены для туристов

Полина Алферова
2 часа назад
Актер и шоумен Михаил Галустян обратился с просьбой к жителям родного города и в первую очередь к предпринимателям. Он призвал «не поднимать сильно цены» из-за наплыва туристов и радушно относиться к гостям города. Видео опубликовано в личном аккаунте.
Михаил Галустян попросил не отпугивать приезжих стоимостью отдыха и позаботиться о приличном сервисе.
«Давайте не будем делать цены в два раза больше. Я вас очень прошу», — заявил шоумен.
Напомним, что ажиотажным спросом воспользовались гостиницы Крыма и Краснодарского края. Туристы столкнулись с отменой уже оплаченных номеров, так отели решили резко поднять цены.
Звёзды,Видео,Михаил Галустян,
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