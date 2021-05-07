На слуху: Бортко рассказал о съемках "Улиц разбитых фонарей"

Пользователи сети раскритиковали Елену Малышеву за совет пенсионерке, которая пожаловалась, что не может правильно питаться из-за скромной пенсии. Телеведущая привела в пример жителей блокадного Ленинграда.
Режиссер Владимир Бортко вспомнил времена, когда снимал сериал "Улицы разбитых фонарей". Об этом он рассказал в интервью изданию "СтарХит". По словам Бортко, в 90-е режиссерам не на что было жить, так как тогда ничего не снимали.
Известный актер Александр Лыков в интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, что три близких ему человека стали жертвой эпидемии коронавируса.
«Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — сообщил актер.