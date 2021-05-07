На слуху: Бортко рассказал о съемках "Улиц разбитых фонарей"

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — сообщил актер.