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На слуху: Бортко рассказал о съемках "Улиц разбитых фонарей"

Полина Алферова
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Бортко рассказал о съемках "Улиц разбитых фонарей"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малышеву осудили за совет брать пример с блокадников

Globallookpress.com
Пользователи сети раскритиковали Елену Малышеву за совет пенсионерке, которая пожаловалась, что не может правильно питаться из-за скромной пенсии. Телеведущая привела в пример жителей блокадного Ленинграда.

Дачу Макеевой ограбили во время праздников

@makeevan
Дачу Анастасии Макеевой ограбили во время праздников. Об этом актриса рассказала в своем Instagram. Пока Макеева отсутствовала на участке, злоумышленники проникли в дом и вынесли ценные вещи.

Иван Краско женится в 90 лет

Globallookpress.com
Актер Иван Краско планирует жениться на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание "Собеседник". Новой избранницей артиста стала некая Наталья Смыкова.

"Умирал от голода": Бортко рассказал о съемках "Улиц разбитых фонарей"

РИА Новости
Режиссер Владимир Бортко вспомнил времена, когда снимал сериал "Улицы разбитых фонарей". Об этом он рассказал в интервью изданию "СтарХит". По словам Бортко, в 90-е режиссерам не на что было жить, так как тогда ничего не снимали.

Лыков: «Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей»

РИА Новости
Известный актер Александр Лыков в интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, что три близких ему человека стали жертвой эпидемии коронавируса.
«Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — сообщил актер.
Звёзды,Анастасия Макеева,Александр Лыков,Иван Краско,Владимир Бортко,Елена Малышева,StarHit,РИА Новости,
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