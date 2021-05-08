Сябитову осудили за слова о бесприданницах

Телевизионная сваха Роза Сябитова активно ведет свою страницу в Instagram, где делится советами о семейной жизни. На этот раз она подняла тему приданого, которое еще 300 лет назад помогало многим девушкам выходить замуж.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Сябитовой, в те времена объем приданого имел огромное значение: чем его больше, тем лучше. Тайны из приданого не делали, о нем с гордостью рассказывали и «собирали» с момента рождения дочери.

— Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость, но значимости своей не утратило, — написала Сябитова.

Сваха подчеркнула, что в настоящее время деньги играют важную роль. Нынешняя молодежь не спешит создавать семью, потому что считает, что это дорого. Им легче выжить в одиночку.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новый пост свахи. Они обратили внимание, что дочери Сябитовой приданое, видимо, не помогло сохранить первый брак, притом что, скорее всего, вопрос с ним был решен.