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«Мне стало страшно»: Регина Тодоренко рассказала о состоянии Влада Топалова

Passion.ruиещё 7
1 час назад
Несколько дней назад певец Влад Топалов попал в больницу. Артисту сделали операцию, какую именно супруги не сообщают. Пять дней Регина Тодоренко поддерживала мужа и находилась рядом с ним в клинике. Ведущая делится с подписчиками в Instagram всем происходящим, тогда как сам певец хранит молчание в социальных сетях.
«Мне стало страшно»: Тодоренко рассказала о состоянии Топалова
Фото: Passion.ruPassion.ru
«Я чуть не потеряла тебя. Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что моё сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы», – пишет Тодоренко.
Бывшая звезда «Орла и решки» отметила, что благодаря такому испытанию, чувства супругов заиграли с новой силой.
«А утром я услышала твой - МОЙ самый любимый голос. Я уже и забыла, как в первые месяцы нашего знакомства наслаждалась твоим согревающим ласковым тембром; с какой одержимостью ждала встречи, разлучившись всего на пару часов; забыла, как мое сердце танцевало чечетку, когда приподнимались уголки твоих губ. А такие ситуации, как операция, устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств, заставляют обратить внимание на детали, и радоваться каждой улыбке и взгляду любимого человека! Берегите то, что имеете, сегодня, не завтра и послезавтра, а именно сегодня!» – делится супруга певца.
Артист попал в реанимацию практически одновременно с Ольгой Бузовой, и тоже скрыл от общественности причину врачебного вмешательства. До этого обе звезды присутствовали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова, чем вызвали слухи о том, что эти ситуации могут быть не случайны.
Сейчас Топалов, по словам жены, находится в отделении хирургии и идет на поправку. Но выписывать Влада пока не собираются. Также в декабре прошлого года певец участвовал в шоу «Ледниковый период», выбыв из которого перенес срочную операцию на суставе. Это может быть тоже связано с экстренной госпитализацией артиста, считают пользователи.
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