«Мне стало страшно»: Тодоренко рассказала о состоянии Топалова

«Я чуть не потеряла тебя. Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что моё сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы», – пишет Тодоренко.
«А утром я услышала твой - МОЙ самый любимый голос. Я уже и забыла, как в первые месяцы нашего знакомства наслаждалась твоим согревающим ласковым тембром; с какой одержимостью ждала встречи, разлучившись всего на пару часов; забыла, как мое сердце танцевало чечетку, когда приподнимались уголки твоих губ. А такие ситуации, как операция, устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств, заставляют обратить внимание на детали, и радоваться каждой улыбке и взгляду любимого человека! Берегите то, что имеете, сегодня, не завтра и послезавтра, а именно сегодня!» – делится супруга певца.