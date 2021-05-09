«Мне стало страшно»: Тодоренко рассказала о состоянии Топалова

Сейчас Топалов, по словам жены, находится в отделении хирургии и идет на поправку. Но выписывать Влада пока не собираются. Также в декабре прошлого года певец участвовал в шоу «Ледниковый период», выбыв из которого перенес срочную операцию на суставе. Это может быть тоже связано с экстренной госпитализацией артиста, считают пользователи.