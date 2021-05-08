Сябитову раскритиковали за слова о бесприданницах

Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Розу Сябитову из-за ее высказывания о приданом невесты. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.

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Ведущая "Давай поженимся!" написала, что раньше объем приданого имел огромное значение. Его начинали "собирать" с момента рождения дочери.

"Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость, но значимости своей не утратило", — поделилась своим мнением Сябитова.

По ее словам, сегодня деньги тоже играют важную роль в жизни людей, поэтому многие не торопятся вступать в брак:

"И, поверьте мне, как свахе, нынешняя молодежь не спешит создать семью, так как считает, что это дорого. Им легче выжить в одиночку, чем тащить на себе семью".

В комментариях к посту осудили телеведущую:

"Если мою дочку кто-то захочет взять в жены только из-за приданного, то пошел он далеко и надолго! Долг мужчины - обеспечить семью , а не с первых дней жизни надеяться на приданое жены",



"Приданое увеличит шансы на альфонса",



"Сами пусть зарабатывают! Хватит уже тащить их всю жизнь!"

Кроме того, Сябитовой припомнили опыт ее дочери: