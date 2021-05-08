Сябитову раскритиковали за слова о бесприданницах

Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Розу Сябитову
из-за ее высказывания о приданом невесты. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.
Ведущая "Давай поженимся!" написала, что раньше объем приданого имел огромное значение. Его начинали "собирать" с момента рождения дочери.
"Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость, но значимости своей не утратило", — поделилась своим мнением Сябитова.
По ее словам, сегодня деньги тоже играют важную роль в жизни людей, поэтому многие не торопятся вступать в брак:
"И, поверьте мне, как свахе, нынешняя молодежь не спешит создать семью, так как считает, что это дорого. Им легче выжить в одиночку, чем тащить на себе семью".
В комментариях к посту осудили телеведущую:
"Если мою дочку кто-то захочет взять в жены только из-за приданного, то пошел он далеко и надолго! Долг мужчины - обеспечить семью , а не с первых дней жизни надеяться на приданое жены",
"Приданое увеличит шансы на альфонса",
"Сами пусть зарабатывают! Хватит уже тащить их всю жизнь!"
Кроме того, Сябитовой припомнили опыт ее дочери:
"А ваша дочка с приданым вышла замуж два раза? Она счастлива?"; "А ваша-то опять одна, что ли? Вышла с приданым замуж и что?"; "Сваха всея Руси никак не может пристроить дочь! Почему мужики от нее бегут? Вроде ничего, только ростом не удалась".