Экс-супруг Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей

— признался Бадоев, и добавил, что им не хотелось травмировать их разногласиями в семье.

Несмотря на развод, пара осталась в хороших отношениях. Бадоев благодарит бывшую супругу за брак, детей и вдохновение, которым она делилась с ним. Он также признался, что Жанна научила его жить.