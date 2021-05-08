Экс-супруг Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей

Клипмейкер Алан Бадоев рассказал о причинах разрыва с бывшей супругой телеведущей Жанной Бадоевой. Пара была в браке в течение девяти лет и воспитала дочь Лолиту и сына Бориса. Этим он поделился в интервью для YouTube-канала «Маша Ефросинина».
«У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры»,
— признался Бадоев, и добавил, что им не хотелось травмировать их разногласиями в семье.
Несмотря на развод, пара осталась в хороших отношениях. Бадоев благодарит бывшую супругу за брак, детей и вдохновение, которым она делилась с ним. Он также признался, что Жанна научила его жить.