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Экс-супруг Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей

Мария Грибова
1 час назад
Клипмейкер Алан Бадоев рассказал о причинах разрыва с бывшей супругой телеведущей Жанной Бадоевой. Пара была в браке в течение девяти лет и воспитала дочь Лолиту и сына Бориса. Этим он поделился в интервью для YouTube-канала «Маша Ефросинина».
Экс-супруг Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры»,
— признался Бадоев, и добавил, что им не хотелось травмировать их разногласиями в семье.
Несмотря на развод, пара осталась в хороших отношениях. Бадоев благодарит бывшую супругу за брак, детей и вдохновение, которым она делилась с ним. Он также признался, что Жанна научила его жить.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Сафронов поддержал Проклову.
Звёзды,Маша Ефросинина,Алан Бадоев,
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