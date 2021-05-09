«Всегда был белой вороной»: где сейчас «человек-амфибия» Витас

Российский и украинский певец Витас – кумир 2000-х. СМИ выяснили, как он пришел к успеху и чем занимается сейчас.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Очень многие люди, начиная с самого раннего детства, меня не понимали. То есть я был белой вороной», – делится воспоминаниями певец.

Настоящее имя артиста – Виталий Грачев . Счастливым детством артист, по его словам, обязан матери и дедушке. Мама ушла с работы, чтобы больше времени проводить с ребенком, а дедушка разглядел у внука музыкальные способности. Вне музыкальной школы яркого и эпатажного мальчика мало кто понимал.

Витасу везло: уже в 14 лет у него был продюсер, Сергей Пудовкин. Талантливого подростка заметили после того, как он написал песню «Опера 2». Мальчик предстал перед зрителями в необычном образе – потомка ихтиандра с жабрами на шее – и покорил всех своим космическим фальцетом.

«Я не из тех людей, которые любят кутить. Я люблю работать, люблю писать музыку, слова, тексты», – рассказывал артист о себе.

Слава пришла не сразу. Артист раскрылся после признания его таланта в Китае. В Шанхае ему даже установили памятник, приглашали на главные роли в кино.

Иногда имя Витаса мелькает в заголовках скандальных статей: то он садится за руль в нетрезвом виде, то попадает под арест за мелкое хулиганство.

Свою будущую супругу Светлану Витас буквально похитил. Он признается, что полюбил жену с первого взгляда 22 года назад и с тех пор они не расходились. Пара воспитывает двоих детей.